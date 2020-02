Grande Fratello Vip: quattro in nomination, Carlotta lascia la casa

E' andata in onda ieri sera la nona puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. In nomination sono andati in quattro, compreso Michele Cucuzza che è stato il meno votato nel televoto di questa settimana.

All'ex presentatore di La Vita In Diretta si aggiungono Fabio Testi, Barbara Alberti ed Adriana Volpe.

La puntata si è aperta con un video sulla storia tra Pago e Serena, che sono stati protagonisti di una notte hot censurata dal Grande Fratello subito dopo l'ingresso della sarda nella casa.

In studio Rita Rusic, eliminata la scorsa puntata, è andata faccia a faccia con Adriana Volpe, accusata di essere "all'apparenza benevole con le donne perchè non vuole essere attaccabile". La Volpe però si è difesa dicendo che Rita trama alle spalle ed ha chiuso dicendosi "orgogliosa di essere diversa da te". Al ritorno dalla pubblicità però è protagonista ancora Adriana, che chiede alle coinquiline di dire chiaramente che lei non ha mai chiesto di votare Barbara, la quale a sua volta accusa la bionda di essere "una donna priva di scrupoli".

Protagonista anche Antonella, che ha scoperto il tradimento del fidanzato con alcune foto che saranno pubblicate su "Nuovo".

Alla chiusura del televoto, Alfonso annuncia che i primi a salvarsi sono Barbara e Carlotta (che però sperava di uscire dal GF Vip).

Durante la puntata è stato affrontato anche il tema delle battute eccessive rivolte da Zequila nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare Patrick. Dopo aver mostrato un video, però, Antonio afferma che alcune battute sono "citazioni di uno spettacolo teatrale" e Patrick che non gli danno fastidio.

Il primo verdetto della serata è per Michele, che è stato il meno votato della settimana ma non dovrà uscire dalla Casa: sarà infatti il primo nominato della serata, sebbene non lo sappia.

E' stata ovviamente affrontata la crisi di Carlotta. Paola pensa che stia "veramente male di salute", Clizia invece che "soffre di attacchi di panico". Dopo un video degli ultimi giorni, annuncia la decisione di uscire che viene accettata da Alfonso.

In casa è casa entrano due donne: la prima è Imma, che Zequila avrebbe sedotto ed abbandonato nel 1987 dopo essersi fatto pagare una cena, poi Eva Robin's che lo bacia. Si è trattato di un momento molto divertente che rientra nella rubrica "Zequila Bum Bum".