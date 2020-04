Grande Fratello VIP, rissa sfiorata tra Teresanna e Sossio Aruta

Altra discussione nella casa del GF Vip tra Sossio Aruta e Teresanna, dopo gli accesi dibattiti delle scorse giornate. Questa volta però si è quasi sfiorata la rissa in quanto la Pugliese non ha gradito alcune imitazioni dell'ex calciatore e tronista di Uomini e Donne.

Nel momento in cui il coinquilino ha preso del cibo cucinato da lei, però, Teresanna ha rimproverato a Sossio di non rivolgerle la parola e quindi di prendere il pollo che aveva cucinato per gli amici.

A questo punto Sossio ha vuotato il sacco ed ha affermato di essersi offeso dopo che la stessa Pugliese l'ha definito "cafone" a seguito della discussione con Antonio Zequila. La discussione è continuata fin quando Aruta non ha rinunciato alla porzione di pollo, a cui è seguita la risposta di Teresanna che gli ha rimproverato di "essere seduto a tavola come un cane, senza neanche buongiorno e buonasera".

La discussione si è infiammata quando Aruta ha detto alla coinquilina che è permalosa, la quale gli ha nuovamente rimproverato di essere un cane. Qui Sossio è esploso ed l'ha invitata a moderare i termini, tirando in ballo il marito di Teresanna: "modera i termini perchè cane sarà quello che sta con te".

Alla fine sono arrivati gli altri concorrenti a dividerli, placando gli animi.

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha aggiornato gli inquilini sull'andamento dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questa sera è in programma la nuova puntata, che ci avvicinerà ulteriormente al termine del GF Vip 2020.