Grande Fratello VIP, Serena litiga con Pago: 'Basta, me ne vado'

A poche ore dalla puntata del GF Vip di stasera, scoppia un nuovo caso nella casa più chiacchierata d'Italia. Protagonisti sono Serena Enardu e Pago, la cui relazione sembra procedere tra alti e bassi, ed è sfociata in uno scontro.

La sarda infatti ha accusato Pago di volerle imporre cosa pensare degli altri coinquilini, un comportamento che l'ha fatta scoppiare a piangere ed a minacciare di andarsene. "Se hai bisogno di altro tempo, io me ne vado" ha affermato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Alla base dello scontro ci sarebbero alcuni comportamenti di Pago che secondo la Enardu vorrebbe imporle di comportarsi come desidera: "non è che se tu mi dici di fare qualcosa, io devo per forza farlo. A differenza mia, tu ogni tanto hai la presunzione di farmi degli appunti su cose che tu magari faresti in una maniera diversa" ha affermato in un altro stralcio della discussione, seguita da un pianto ed una coesa in bagno. "Se vuoi me ne vado. Se hai bisogno di tempo io me ne vado. Basta che me lo dici. Non è che devo pagare tutta la vita, me ne vado in bagno".

Pago l'ha seguita e l'ha calmata, ma poco dopo i due hanno ripreso il battibecco sul divano.

Il cantante dal suo canto si è difeso affermando che i suoi erano dei semplici appunti e che lei è libera di fare cosa vuole, "anche di passare tutto il tempo da sola".

E pensare che proprio una settimana fa Pago e Serena erano stati protagonisti di una notte romantica.