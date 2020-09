Grande Fratello VIP, svelato il cast definitivo: ecco i concorrenti della quinta edizione

Mancano circa due settimane alla messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello VIP, e ora attraverso le pagine di DipùTv Alfonso Signorini ha rivelato i nomi di tutti i concorrenti. Tra annunci già previsti e colpi di scena, questa sarà sicuramente un'annata molto particolare.

Partiamo dall'inizio, come abbiamo già detto, alla guida del programma ci sarà Alfonso Signorini affiancato da due opinionisti d'eccezione, ovvero Pupo e Antonella Elia. Quest'ultima dopo il clamoroso successo di Temptation Island sostituirà Wanda Nara trasferitasi definitivamente a Parigi al fianco del suo compagno Mauro Icardi.

Come concorrenti invece per questo anno avremo: Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Miriam Catania, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.

Tutti i nomi che erano stati avanzati dunque sono stati alla fine coinvolti nel programma nonostante i molti dubbi. I vari concorrenti sono stati sottoposti ad una quarantena preventiva e saranno sottoposti anche a tampone prima dell'ingresso nella casa più famosa di Italia. Solo se il risultato sarà negativo potranno accedere al Grande Fratello.