Grande Fratello Vip senza Wanda Nara? Spunta il nome della sostituta

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha confermato il ritorno del GF Vip a settembre, ed ha annunciato di aver avuto già il via libera da parte di due concorrenti. Il direttore di Chi, al contempo, ha anche svelato che Pupo tornerà nelle vesti di opinionista, mentre sul futuro di Wanda Nara ancora non sono emerse novità.

Proprio quest'ultima parte della notizia ha scatenato il tran tran mediatico sulla possibile sostituta. Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello nel 2000, su Twitter ha affermato che "io metterei dentro il fidanzato della Elia, così è contento (tanto come attore non se lo fila nessuno) e le sue ex: Lubamba e Argento. Elia opinionista ovviamente".

Il giornale CheTvFa ha colto la palla al balzo ed ha immediatamente contattato alcune persone vicine al reality show di Alfonso Signorini i quali hanno lasciato intendere che non è da escludere la possibilità che Antonella Elia possa fare da opinionista al Grande Fratello Vip 5.

L'ex ragazza di Non è la Rai non ha mai nascosto il suo rapporto d'amicizia con Alfonso Signorini, che ha ringraziato per quanto fatto per lei durante l'ultima edizione, pur allontanando le indiscrezioni secondo cui sarebbe stata una delle protette del conduttore.

Inoltre, è emerso anche che il nome di Pietro Delle Piane sarebbe realmente saltato fuori durante le riunioni tenute dai produttori, e che potrebbe essere uno dei concorrenti.