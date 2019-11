Da Freddy Krueger ad IT, un video ci mostra tutte le citazioni presenti in Creepshow

Mentre lo showrunner di Creepshow ha teso le lodi di Shudder, l'emittente streaming ha deciso di pubblicare un video in cui mostra le numerose citazioni e gli easter egg presenti nella prima stagione della serie antologica horror.

Da ogni inquadratura dello show dell'orrore si può constatare la grande passione e l'amore nei confronti di questo genere di Greg Nicotero. In realtà lo showrunner ci tiene ad evidenziare come non sia il solo ad essere fan dell'opere horror: "Ho avuto bisogno di tutte queste fantastiche e talentuose persone, perché sono loro la vera essenza di Creepshow. Amo l'idea che puoi guardare il film originale e vedere il fumetto chiudersi alla fine... e poi guardare la prima puntata della nostra serie, proprio come se fosse un nuovo volume". Così, nel video presente in calce alla notizia, possiamo ammirare le numerose citazioni presenti in ogni episodio, tra cui la borsetta di E.T., un giornale che segnala la sparizione delle gemelle Grady, viste in "The Shining", il celebre impermeabile giallo indossato da Georgie in "IT" e molto altro.

Inoltre è dei giorni scorsi la notizia del rinnovo di Creepshow per una seconda stagione, a conferma del successo ottenuto dalla serie, ancora inedita in Italia e disponibile in America nel catalogo del servizio streaming Shudder.