Freddy's Nightmare, Robert Englund:'Ecco perché si decise per la cancellazione'

La star di Nightmare, Robert Englund, è tornato a parlare dello spin-off televisivo Freddy's Nightmare, che dopo due stagioni alla fine degli anni '80 venne cancellato. Dopo il grande successo sul grande schermo si decise per un debutto di Freddy anche sul piccolo schermo. Tuttavia lo show durò soltanto due anni.

Freddy's Nightmare iniziò nel 1988 e durò per due stagioni con 44 episodi in totale prima della cancellazione nel 1990.

Il primo episodio era un prequel del primo film - leggete la nostra recensione di Nightmare - diretto da Tobe Hooper. Freddy Krueger, con il volto iconico di Robert Englund, sarebbe apparso negli episodi successivi in qualità di presentatore.



La maggior parte dello show aveva un'evoluzione antologica, non collegata alle precedenti narrazioni; ciò permise a diversi sceneggiatori e registi di fornire la propria versione dell'universo di Freddy.

Robert Shaye, fondatore di New Line Cinema, ammise che la produzione della serie venne approvata soltanto per cercare d'incassare sempre più soldi sfruttando il franchise e il successo di Freddy. Shaye ammise che la qualità della serie diminuì dopo pochi episodi.



"Mi convinsero a farlo a non farlo per i soldi ma per la tessera del Director's Guild of America. Quindi diressi alcuni di quegli episodi. Eravamo esausti. Il regista Renny Harlin ci aveva spremuto in Nightmare 4 ma gran parte di quel gruppo era stata con noi dall'inizio. La New Line è molto leale con le troupe, e fu un modo per passare alle serie tv" ha dichiarato Englund.



L'attore ha proseguito nella spiegazione:"Il problema è che dovevamo andare in onda alle 23.30 o a mezzanotte. [...] Eppure ci mandarono in onda alle 16.30, non era una buona idea. Finimmo nei guai e perdemmo sponsor, il budget continuava a scendere. Ci riducemmo a 5 giorni di riprese. Diventava sempre più difficile".



E così si decise per la cancellazione. Robert Englund ha partecipato a Stranger Things, in un ruolo centrale nelle dinamiche della stagione 4 dello show Netflix.