'Free Billie Eilish' in tendenza sui social, ma non è quello che sembra: ecco perché

Se nelle ultime ore avete passato un po' di tempo su Twitter, vi sarete accorti che tra le tendenza è spuntato improvvisamente l'hashtag "Free Billie Eilish". Si poteva giustamente pensare che la celebre popstar internazionale stesse correndo qualche rischio o che fosse stata arrestata ingiustamente, ma la spiegazione è molto più grottesca.

Se stavate pensando a problemi di salute di Billie Eilish, potete stare tranquilli: la cantante è sana e salva e sta benissimo e ha recentemente parlato del suo esordio nella serie Sciame.

L'unica persona al mondo che sa con certezza da cosa Billie Eilish abbia bisogno di essere liberata è un tizio che ha deciso di scalare la torre della KTLA a Hollywood, munito di un cartello con scritto "Free Billie Eilish". Se questo non fosse abbastanza strano, l'altro lato del cartello recita "MK Ultra schiavi del sesso cloni di Donald Marshall".

Inutile dire che il bizzarro incidente ha catturato l'attenzione dei social media e ha suscitato una serie di reazioni piuttosto umoristiche con il popolo di internet che si è affrettata a esprimere sarcasticamente la sua vicinanza all'uomo e al suo bisogno di "salvare" la cantante 21enne.

Un normale giorno qualunque a Hollywood in pratica. La stessa Eilish non si è ancora espressa sulla bravata del suo "fan" e probabilmente ha cose più importanti da fare che occuparsi di un temerario a caso che ha deciso di scalare un edificio in suo onore. Almeno l'individuo in questione non ha fatto irruzione in casa sua, come è successo all'inizio di quest'anno.

Dopo aver scritto e cantato l'ultima theme song del franchise di 007 James Bond, nel film No Time to Die, Billie Eilish ha debuttato come attrice in Sciame, l'ultima serie Prime Video creata da Donald Glover.

La serie ha ricevuto una standing ovation da parte della critica ed è attualmente disponibile su Prime Video.