Freud: Netflix produrrà la seconda stagione dello show sul fondatore della psicoanalisi?

In questi giorni su Netflix, tra le altre produzioni interessanti, si trova anche la prima stagione di Freud, serie tv che il colosso dello streaming ha realizzato insieme alla casa di distribuzione austriaca ORF. Lo show è disponibile dal 23 marzo e ha già accumulato diversi fan, che ora si chiedono se potranno assistere ad una seconda stagione.

Freud ha conquistato il primo posto nella Top 10 della settimana su Netflix quindi è legittimo che gli abbonati si domandino quale sarà il destino dello show e se verrà confermato un secondo ciclo d'episodi.

La serie è ambientata nel 1886 a Vienna. Sigmund Freud è un giovane neurologo incredibilmente affascinato dall'ipnoterapia, scoperta durante un viaggio-studio in Francia.



Tornato a Vienna, Freud inizierà a sperimentare teorie innovative, che troveranno l'opposizione di un medico tedesco molto stimato come Theodore Meynert.

La prima stagione dello show vede Freud sulle tracce di un serial killer, insieme ad un ispettore di polizia e una medium.

La storyline della prima stagione e il suo finale fanno propendere per il concretizzarsi di una seconda stagione ma per il momento è impossibile stabilire quando e se arriverà il rinnovo, in considerazione anche della pandemia che sta condizionando diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Ci sono comunque anche utenti scettici su Freud, che non hanno fatto mancare le critiche intorno alla serie.

