Freya Allan: 5 curiosità sulla Ciri di The Witcher

The Witcher è una delle serie più seguite dell'ultimo periodo, avendo riscosso un successo incredibile su Netflix. Sebbene dovremo aspettare ancora per vedere la seconda stagione di The Witcher, fortunatamente, le notizie dal set non mancano, e abbiamo di recente scoperto i nuovi costumi di Geralt, Yennefer e Ciri per The Witcher 2.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprirne di più, oggi siamo qui per parlare di una delle attrici protagoniste assolute della serie, tra i volti più noti del 2020: ossia Freya Allan, interprete in The Witcher della giovane Ciri.

Le origini: Freya Allan nasce il 6 settembre del 2001 a Oxfordshire, nell'Inghilterra meridionale. Da sempre interessata al mondo della recitazione, ha frequentato la Headington School a Oxford, prestigioso collegio femminile frequentato da personalità del calibro di Emma Watson e Barbara Woodhouse. Dopo una brillante carriera da studentessa, sempre con il massimo dei voti, la Allan decide di concentrarsi sulla propria passione e frequenta la National Film and Television School a Beaconsfield.

I primi ruoli: la carriera di Freya inizia molto presto con i primi ruoli in alcuni cortometraggi, tra cui Bluebird, The Christmas Tree e Captain Fierce, ai quali l'attrice prende parte a soli 16 anni. Le prime apparizioni importanti avvengono, tuttavia, nel 2018 quando la Allan prende parte alla serie TV Into the Badlands nel quinto episodio della terza stagione, Porta la tigre alla montagna, dove l'attrice interpreta la giovane Minerva. L'anno dopo, Freya partecipa al primo episodio della miniserie La Guerra dei Mondi, dove interpreta Mary.

I casting per Ciri: nonostante l'attrice fosse stata la principale candidata per interpretare Ciri in The Witcher, Freya Allan ha rischiato di non partecipare alla serie per via di una controversia legata alla richiesta che la principessa di Cintra fosse interpretata da un'attrice della categoria BAME (Black, Asian or Minority Ethnic), ma la ragazza era perfetta per il ruolo, e venne scelta con pochi dubbi dal casting.

La notorietà: dopo aver interpretato Ciri, le doti attoriali della Allan non sono rimaste inosservate, e la ragazza, dopo aver partecipato al film Gunpowder Milkshake, è una delle protagoniste della serie TV HBO The Third Day, in arrivo in Italia dal prossimo 19 ottobre, e che vede nel cast anche Jude Law.

La passione artistica: oltre alla recitazione, la Allan è appassionata di danza classica e pittura. Sul suo account Instagram è possibile trovare decine di quadri da lei dipinti e disegnati (ve ne lasciamo uno di essi in calce al post).

Conoscevate bene Freya Allan e le sue passioni? Fatecelo sapere nello spazio commenti!