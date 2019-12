Freya Allan ha rivelato come si è svolto il casting di The Witcher

Continuano le interviste al cast della serie dedicata allo strigo Geralt: dopo le parole di Henry Cavill su The Witcher, scopriamo come si è svolto il casting che ha portato Freya Allan a diventare l'interprete di Ciri.

In un'intervista concessa a Digital Spy, l'attrice rivela il confusionario processo che si è concluso con l'essere stata scelta per prestare il suo volto per uno dei personaggi più importanti della saga: "Beh, praticamente devo ammettere che tutto il processo di casting è stato molto confusionario, non sapevo mai cosa stesse accadendo o cosa fosse vero o quale personaggio stessi interpretando. Non sapevo se i nomi fossero veri o in codice. Avevo le scene e le ho girate, all'inizio mi avevano detto che sarei stata Marilka, poi Sophie Holland, la responsabile del casting ha detto alla showrunner di considerarmi per Ciri, anche se stavano cercando qualcuno di più piccolo di me".

Nonostante questo, Freya deve aver colpito la Lauren Hissrich, che l'hai poi confermata per la parte: "Il giorno dopo in cui ho scoperto di essere Marilka mi hanno chiamato per dirmi che il regista e Lauren sarebbero venuti da Londra per vedere come sarei stata nel ruolo di Ciri, io all'epoca sapevo solo che era una dei protagonisti. Ho fatto il provino e ho scoperto il giorno dopo che avrei avuto la parte. Ero molto confusa, ho pensato di aver avuto due parti diverse, ma alla fine ho capito che sarei stata solo Ciri e non anche Marilka". La sua parte è stata poi affidata all'attrice Mia McKenna-Bruce. Per concludere vi lasciamo con questa intervista all'interprete di Jaskiel in The Witcher.