Friday Night SmackDown, piatto ricchissimo con Drew Mcintyre e il ritorno di Daniel Bryan

L'ultimo episodio di Friday Night SmackDown prima della Survivor Series di domenica si svolgerà stanotte e a differenza delle ultime settimane in cui i dettagli erano scarsi, la WWE ha rivelato diversi segmenti per la trasmissione di stasera in quello che sembra essere uno piatto piuttosto ricco.

Nell’ultimo episodio di Raw Drew Mcintyre ha conquistato il titolo mondiale sconfiggendo Randy Orton, lo scozzese affronterà il campione universale Roman Reigns a Survivor Series ma Drew sarà a Smackdown anche stanotte. Inoltre è stato annunciato che Daniel Bryan farà il suo ritorno in televisione dopo essere stato via per diverse settimane a seguito del pestaggio di Jey Uso.



Daniel Bryan torna a Friday Night SmackDown per la prima volta da quando è stato brutalmente sbranato da Jey Uso tre settimane fa su sollecitazione del campione universale Roman Reigns. Bryan avrà una possibilità di vendicarsi con Uso quando salirà sul ring per una rivincita.



Annunciata per lo spettacolo di stasera è una partita tra Buddy Murphy e Seth Rollins. Questo segue l'evoluzione della trama della scorsa settimana che ha visto Murphy accolto nel clan Mysterio.

Dopo che Murphy ha tradito Seth Rollins aiutando Rey Mysterio a trionfare su The SmackDown Savior in un brutale No Holds Barred Match, Rollins ha chiesto un incontro uno contro uno con il suo ex discepolo.



Infine, ci sarà la firma di un contratto tra il campione della WWE Universal Roman Reigns e il campione della WWE Drew McIntyre per la loro partita alla Survivor Series.

Intanto Sasha Banks in alcune interviste di questa settimana ha parlato dei suoi progetti per il futuro e The Undertaker ha svelato quale versione di The Deadman è la sua preferita.