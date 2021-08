Friends, ecco quali sono le 3 scene più divertenti della sitcom!

Friends è uno show che ci ha fatto ridere dalla stagione 1 alla 10. I suoi protagonisti, con le loro stranezze, hanno creato simpatiche gag e momenti esilaranti in ogni episodio, ed è difficilissimo scegliere le scene più divertenti. Noi ci abbiamo provato: ecco quali sono i 3 momenti più spassosi della serie secondo noi.

Pivot!

Questo è in assoluto uno dei momenti più iconici dello show. Si tratta di quando Ross compra un nuovo divano, e chiede aiuto a Rachel e Chandler per portarlo a casa sua. I tre, sotto la direzione del paleontologo, iniziano a trasportarlo su per le scale. E' qui che entra in gioco la famosa parola "Pivot!", che tradotta significa "fai perno", ripetuta in continuazione da Ross ai compagni. Solo che, arrivati ad un certo punto, è impossibile fare perno: il divano è bloccato, non passa per le scale. Ma Ross, imperterrito, continua a ripetere senza sosta "Pivot", fino a che Chandler non perde le staffe.

Si tratta di un momento esilarante, e una gag che nasce da una pagina di sceneggiatura assolutamente semplice e banale. La grande recitazione e i perfetti tempi comici dei tre attori solo l'elemento che l'ha resa iconica.

La zuppa inglese di Rachel

Che Rachel non fosse una grande cuoca, già potevamo immaginarlo, ma in uno degli episodi della sesta stagione di Friends, lo ha confermato. Siamo nel giorno del Ringraziamento, e Rachel vuole rendersi utile nella preparazione del pranzo cucinando un dolce. Quando si mette ai fornelli, pronta a iniziare, non si rende conto però che due pagine del libro di ricette sono rimaste incollate, e così si ritrova a seguire due ricette differenti: quella della zuppa inglese e quella del pasticcio di carne!

Il risultato è ovviamente tremendo. La prima ad assaggiare il "dolce" è Monica, che per non ferire l'amica, appena mette in bocca il primo boccone si finge entusiasta. Chiaramente il pubblico sa che non è così. Gli amici si accordano, e mangiano la pietanza senza dire nulla a Rachel, fingendo di apprezzarla. Cercano tutti un modo per liberarsene, e quindi inventano delle scuse per lasciare la stanza. L'unico che resta a mangiare il dolce è Joey, che lo spolvera, affermando che gli piace. Quando Ross gli chiede come faccia a dirlo, dal momento che a suo parere la pietanza "sa di piedi", lui risponde semplicemente "Cos'è che non va? La crema? Buona! La marmellata? Buona! La carne? Molto buona!". Esilarante.

I pantaloni di pelle di Ross

Il protagonista di questa gag è Ross Geller, interpretato da David Schwimmer. In questo episodio il paleontologo va ad un appuntamento con un fastidiosissimo paio di pantaloni di pelle. Ad un certo punto, mentre si trova nell'appartamento della ragazza, decide di andare in bagno a far respirare le gambe. Tutto fila liscio, se non fosse per il fatto che, quando riprova a rimettere i pantaloni, non salgono più! Ross è in crisi, e chiama Joey, chiedendo aiuto. Quest'ultimo gli consiglia di mettere sulle gambe tutti i prodotti che trova, in modo da far scivolare meglio i pantaloni. Ma, ancora una volta, niente da fare. Alla fine Ross non riuscirà a far risalire i suoi pantaloni di pelle, e sarà costretto ad uscire dal bagno in mutande.

Ovviamente di scene divertenti ce ne sarebbero ancora molte altre, ma queste 3 sono diventate ormai iconiche, e tutti le ricordano. Ma Friends non è solo uno show divertente, e come tutte le sitcom ha anche dei momenti tristi, ecco quali sono secondo noi i migliori 5.