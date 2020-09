Friends: 5 episodi imperdibili in cui accadono eventi fondamentali per la storia

In una sitcom come Friends, c'è un costante senso di déjà vu in cui ogni episodio sembra uguale a quello precedente. Ma ci sono sicuramente alcuni grandi momenti che accadono e di solito coinvolgono le vite amorose dei personaggi principali. Ecco i 5 episodi più importanti:

Una sorpresa dalla Cina (episodio 24, stagione 1): i fan di Friends avevano capito che Ross era seriamente innamorato di Rachel da molto tempo prima di lei, ma nel finale della prima stagione Rachel scopre finalmente il sentimento. È stato Chandler a raccontare a Rachel tutto e questo è stato un momento importante nello show. La scommessa (episodio 12, stagione 4): Phoebe è eccentrica, questo è certo, e a volte è anche incredibilmente altruista. Uno dei suoi momenti migliori è quando decide che porterà in grembo il bambino di suo fratello. Questo episodio è una pietra miliare della vita di Phoebe, poiché è impossibile non cambiare da questa esperienza Io so che tu sai che io lo so (episodio 14, stagione 5): Chandler e Monica hanno dei momenti difficili nella loro relazione, ma è comunque emozionante vederli iniziare a frequentarsi. In questo episodio, però, scoprono di essere innamorati e questo è stato emozionante per tutti i personaggi della serie e anche molto commovente per i fan che mai avrebbero immaginato che i due potessero stare ufficialmente insieme. Tutti all'ospedale (episodi 23-24, stagione 8): Rachel potrebbe aver frequentato persone diverse nel corso delle stagioni, ma lei e Ross sono, senza alcun dubbio, la coppia perfetta. È stato così dolce vederla avere la loro prima bambina ed è in questo episodio che vediamo per la prima volta la loro figlia Emma. Indubbiamente è uno degli episodi più importanti dell'intera serie. Cerimonia sotto la neve (episodio 12, stagione 10): Phoebe trova l'amore con Mike, un personaggio molto popolare e interpretato da Paul Rudd. Mentre lo spettacolo tendeva a concentrarsi sulle vite amorose di Ross e Rachel e Chandler e Monica, Phoebe è stata in grado di trovare anche la sua anima gemella. Questo è stato indubbiamente un episodio divertente ed emozionante.

Volete vedere il recente incontro di una parte del cast di Friend alla premiazione degli Emmy? Ecco, inoltre, alcuni dettagli sulla prossima serie reunion di HBO di Friends.