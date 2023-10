Friends, 5 episodi da riguardare per omaggiare Matthew Perry

È ancora difficile descrivere a parole il dolore per la scomparsa di Matthew Perry: il suo Chandler Bing ci ha regalato migliaia di momenti splendidi e quindi vogliamo scegliere cinque episodi di Friends per continuare a farlo vivere e omaggiarlo ancora una volta.

Cominciamo con un episodio che vedeva il Chandler di Matthew Perry da solo: A lume di candela, settimo episodio della prima stagione. C'è un blackout a Manhattan e Chandler si ritrova bloccato dentro un ATM con una modella, Jill Goodacre, con la quale è subito in difficoltà ma poi instaura una sorta di rapporto, tutto grazie alla bravura di Matthew Perry.

Passiamo poi alla terza stagione con L'inquilino del piano di sopra, l'undicesimo episodio. Durante una festa nell'appartamento di Chandler e Joey il personaggio di Matthew Perry dopo aver bevuto parecchio bacia una delle sorelle dell'amico, ma il giorno non ricorda quale. Inizia quindi un turbine di gag fra Chandler, Joey e la sua famiglia davvero memorabile.

Quarta stagione, episodio dodici: La scommessa. Una delle puntate più belle di Friends in cui Ross imbastisce un quiz per Monica e Rachel vs Joey e Chandler: se vincono le donne gli altri due dovranno liberarsi dell'anatra e del gallo, se vincono gli uomini si scambieranno di appartamento. Sentire Matthew Perry dire "Miss Chanandler Bong" ancora non ha prezzo.

E Chandler che fa finta di flirtare con Phoebe? Quinta stagione, episodio: Io so che tu sai che io lo so. Una delle puntate più iconiche di Friends con un Matthew Perry incredibile fra comicità e tenerezza.

Chiudiamo con la sesta stagione dove c'è invece una doppietta di episodi ancora da lacrime: gli ultimi due, cioè Proposte di matrimonio. Tutto il racconto di come Chandler chiede a Monica di sposarlo e Matthew Perry che è semplicemente adorabile.

Ovviamente ce ne sarebbero ancora tantissimi da scegliere: ogni volta che Matthew Perry era in scena illuminava tutti.

