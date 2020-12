Friends: le 5 più importanti scene sexy presenti nella comedy

Solo perché uno spettacolo viene impostato come comico con messe in onda in prima serata o nel primo pomeriggio, non significa che non possa mostrare momenti di vita quotidiana abbastanza piccanti.

Durante le 10 stagioni, Friends è diventato decisamente stravagante, bollente e anche cattivo, mostrando la sua quotidianità a 360° agli spettatori di tutte le età. Ecco quindi quali sono le 5 scene sexy più importanti di Friends:

"The One with Phoebe's Uterus" (episodio 11 della quarta stagione): no, Phoebe non ha nulla a che fare con il momento sexy di questo episodio. La protagonista di questo momento erotico è, infatti, Monica, che istruisce Chandler sulle sette zone erogene di ogni donna. Questa lezione culmina proprio di fronte ai suoi amici mostrando a tutti le sue sette zone erotiche. "The One with Rachel's New Dress" (episodio 18 della quarta stagione): dopo aver inseguito in modo aggressivo Joshua per alcuni episodi, Rachel riesce ad avere finalmente il suo nuovo abito. Sperando di sedurlo, decide di indossare qualcosa di più comodo e molto più trasparente, ma sul più bello arrivano i genitori di Joshua. "The One Where Everybody Finds Out" (episodio 14 della quinta stagione): ricordate quando i protagonisti di Friends si vergognavano di vedersi nudi? Bene, nella quinta stagione, quattro di loro si sono dati alla pazza gioia. Questo ci porta a questo episodio, in cui Phoebe e Chandler si impegnano in una partita sessuale mentre Phoebe cerca di convincere Chandler ad ammettere che sta andando tutto bene con Monica. Il piano di Phoebe prevede di spingere il più possibile la sua scollatura in faccia a Chandler. "The One with the Holiday Armadillo" (episodio 10 della settima stagione): ognuno ha i propri specifici feticismi, e in questo classico episodio natalizio, ne scopriamo uno di Monica. Apparentemente, la semplice Monica ha un debole per Babbo Natale! E la vista del suo fidanzato tutto vestito da Babbo Natale inizia a stuzzicarla non poco. "The One Where Ross and Rachel... You Know" (episodio 15 della seconda stagione): dopo una stagione e mezza di tira e molla, Ross e Rachel finalmente vanno a letto insieme in questo classico episodio. La loro prima scena d'amore era impostata sui suoni morbidi di "Wicked Game" di Chris Isaac, e includeva uno scherzo osceno sull'eiaculazione precoce. L'episodio si è concluso con Ross e Rachel che si sono svegliati nudi, in una mostra, con una scolaresca delle elementari che li guardava.

In tutto questo, ecco a voi i tre momenti di Friends che hanno davvero mostrato la bellezza della coppia Rachel e Ross.