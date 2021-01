Friends: quali sono i 5 momenti della serie più odiati dai fan?

È difficile non godersi uno spettacolo come Friends. Personaggi spiritosi e stravaganti, caratterizzati da storie d'amore che scaldano il cuore. Il successo di Friends è dimostrato sia dalle dieci stagioni che dalle numerose riproposizioni tra cui la recente su Netflix.

Questo non vuol dire che non ci siano momenti noiosi con Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey e Ross. Infatti, per quanto il pubblico li ami ci sono stati alcuni eventi che hanno fortemente deluso gli spettatori a causa di momenti poco piacevoli. Ecco i peggiori 5 momenti di Friends:

A casa per Natale: questo episodio vede il processo di pensiero esagerato di Monica causare dilemmi inutili. Non è l'unico, ma in questo episodio, Chandler deve passare il Natale a Tulsa e scoppia il finimondo. Questo evento, infatti, crea molte frustrazione in Monica, soprattutto quando crede che Chandler ha una relazione con un'attraente collega (Selma Blair). Il resto dello spettacolo evidenzia semplicemente gli episodi precedenti a tema natalizio, presumibilmente usando questo come un episodio meshup. Finisce con Chandler che lascia il lavoro in modo da poter passare il Natale con i suoi amici e ovviamente non è per nulla una nota positiva. L'intervista: quando Soap Opera Digest vuole intervistare Joey per il suo ruolo da protagonista, Joey non vede l'ora di rovinare tutto. In precedenza aveva avuto un'intervista con la stessa rivista rendendosi altrettanto ridicolo. Joey chiede l'aiuto dei suoi amici, che sono in grado di aiutarlo ad allenarlo per evitare di fallire, questo finché Joey non si lascia sfuggire che non guarda nemmeno le soap opera. Gli spettatori non hanno sopportato l'incapacità di Joey di provare ad essere serio e responsabile almeno durante un evento importante. La grande occasione: questo è uno degli episodi più memorabili, ma anche uno dei più odiati. In questo episodio Chandler dimentica di annotare la data e l'ora dell'audizione di Joey facendogliela perdere. È un momento toccante nella loro amicizia perché Chandler rovina davvero il futuro di Joey. Per fortuna questo evento non ha rotto la loro amicizia, ma l'ha comunque messa a dura prova. Promesse e ricordi: questa è un'altra sequenza di eventi simile a un montaggio di flashback che riguardano la relazione tra Monica e Chandler. Mentre è bello ricordare come i due sono finiti insieme, il pubblico cercava qualcosa di più serio anche perché la coppia aveva delle difficoltà evidenti che l'episodio non mostra assolutamente. Ti ricordi quando...: ancora una volta si tratta di un atro episodio che costringe semplicemente i personaggi a ricordare gli episodi del passato. Rachel e Ross esaminano la loro relazione passata e in particolare la parentesi Emily. Insomma, al pubblico non sono piaciuti i momenti flashback, soprattutto quando questi non hanno portato a nulla di concreto.

A proposito di Rachel, ovvero Jennifer Aniston: quanto ha guadagnato in tutte le stagioni di Friends? Ecco, infine, le gag più ricorrenti in Friends.