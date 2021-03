Friends: 5 questioni aperte che la reunion deve assolutamente risolvere

Friends è ancora oggi una delle sitcom più amate della storia della televisione e anche a distanza di tempo continua ad accogliere numerosi fan tanto da vederne presto la realizzazione di una serie reunion.

Nonostante il grande amore per la serie, le sue dieci stagioni andate in onda dal 1994 al 2004 non hanno chiuso perfettamente alcuni cicli narrativi. Vero, trattandosi di una serie comedy l'aspetto narrativo non è propriamente una priorità, ma Friends era particolare perché metteva in mostra anche alcune vicende intime e personali dei sei protagonisti. Ecco, quindi, quali sono le 5 questioni ancora aperte che potrebbero venire chiuse con la prossima reunion.

In che modo Chandler e Rachel si dimenticano a vicenda?

La capacità mnemonica di molti dei personaggi principali di Friends è alquanto discutibile, con diverse vicende che vengono dimenticate e poi ricordate durante l'intera serie e un esempio di questo aspetto è nel primo episodio in cui Monica presenta Rachel a Chandler. I due si comportano come se non si fossero mai incontrati prima, ma questo è decisamente falso. In realtà i due si erano già incontrati quando il Central Perk era un bar, con Rachel che lo sognava anche mentre tornava a casa. Si erano anche incontrati un paio di volte a casa dei genitori di Monica durante il Ringraziamento, quando sia Chandler che Rachel erano ospiti e addirittura col tempo si è scoperto che i due si sono baciati a una festa del college. Allora, perché si sono dimenticati l'uno dell'altro?

Cosa è successo dopo il finale?

Questa è la domanda che sicuramente tutti si sono chiesti e che speravano di trovare alcune risposte nella serie spin-off di Joey. I sei amici sono sempre stati molto affiatati, a volte anche troppo, ed era impensabile una loro separazione. Proprio nello spin-off di Joey, però, il protagonista ha affermato di non avere motivi di rimanere a New York mentre i suoi vecchi amici sono cresciuti, si sono sposati e hanno avuto figli. Perché, quindi, una così netta divisione? Cosa è successo esattamente dopo la serie?

Quanti anni hanno?

Ci sono alcune importanti incongruenze in Friends e una delle più grandi è l'età di tutti i personaggi principali, con il gruppo che dichiara età diverse e ha compleanni stravaganti in momenti molto differenti. Anche se potrebbe non essere il problema più grande del mondo, sarebbe carino sapere la vera età dei sei simpatici e divertenti personaggi.

Cosa c'è nella fedina penale di Phoebe?

Phoebe è un personaggio molto misterioso. È eccentrica, e questo fa parte del suo fascino e del motivo per cui è così diversa dal resto del gruppo. È anche il motivo per cui i fan hanno molte domande senza risposta su di lei, in particolare sul suo passato. Uno di questi riguarda la sua fedina penale. Durante la relazione di Phoebe con Gary, l'ufficiale di polizia, afferma di aver guardato la sua fedina penale, affermando che ha fatto alcune "cose strane", ma poi l'argomento non è mai stato ampliato. Mentre sappiamo che a un certo punto ha rapinato Ross, non viene mai fuori nient'altro, il che è un peccato, poiché avrebbe potuto portare a molte battute divertenti durante la serie.

Rachel e Ross si sposano ufficialmente?

Dopo che Rachel scende dall'aereo per ammettere di essere innamorata di Ross, i fan credevano che potessero osservare finalmente il punto di svolta positivo del loro rapporto. Una delle grandi risposte che i fan vorrebbero sapere è se Ross e Rachel prima o poi si sposano ufficialmente dopo il rocambolesco matrimonio di Las Vegas. Nella serie non viene fatto alcun accenno se non che terminano le dieci stagioni insieme, ma a molti fan non basta.

Non ci resta che attendere il revival di Friends di HBO Max per osservare, si spera, altri momenti divertenti e iconici. Se siete curiosi potete scoprire anche i migliori episodi delle prime cinque stagioni di Friends.