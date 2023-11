Friends, 5 scene con Chandler che ci hanno sempre fatto piangere

Ci ha fatti ridere una quantità innumerevole di volte ma Matthew Perry con il suo Chandler Bing è anche riuscito a farci piangere, parecchio. Abbiamo scelto allora cinque momenti in Friends in cui ci emozioniamo davvero sempre.

Cominciamo con i momenti in cui Chandler era innamorato della ragazza con cui Joey si frequentava e non poteva farci nulla, se non fare finta di niente e seppellire i propri sentimenti. Che poi ovviamente sono venuti fuori, con un Matthew Perry incredibile nel farli vedere.

C'è poi il momento in cui Chandler dà l'addio al Signor Heckles del piano di sopra, rivedendosi in lui e cercando di non finire da solo come quell'uomo. Quella frase colpisce duro per i fan del personaggio e oggi, forse, ancora di più.

Non possiamo che citare un momento "di coppia" con Joey, cioè quando i due si abbracciano dopo il litigio perché non erano più coinquilini. Una delle immagini iconiche di Friends che non dimenticheremo mai.

Anche la proposta di matrimonio che Chandler fa a Monica è uno dei momenti sempre da lacrime: una puntata studiata per farci perdere la fiducia in loro e poi Chandler che le chiede di sposarlo nel loro appartamento.

Non possiamo che chiudere con l'ultima battuta di Friends che è proprio di Matthew Perry. Quel "where" che termina la serie e ci fa scoppiare a piangere ogni maledetta volta.

Avevamo anche scelto 5 episodi di Friends per omaggiare Matthew Perry, dato che il ricordo della sua interpretazione non finirà mai. E voi siete d'accordo con questi cinque momenti? Quali sono i vostri in cui piangete? Ditecelo nei commenti! Eccovi anche le migliori interpretazioni in tv di Matthew Perry oltre a Friends.