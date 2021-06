Friends: le 5 scene più divertenti con la Rachel di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha potuto raggiungere le vette della fama internazionale proprio dopo aver interpretato l'adorabile e impavida Rachel Green nella serie TV di successo degli anni '90 Friends. Il pubblico ha adorato il suo personaggio e ora cerchiamo di riscoprire le sue scene più divertenti.

Questo successo ha trasformato Rachel Green nel personaggio preferito dal pubblico e la vera protagonista dello spettacolo (inizialmente doveva esserlo Monica). Lo spettacolo, che è andato in onda per 10 stagioni dal 1994 al 2004, ha fatto guadagnare alla Aniston diversi riconoscimenti e tanti soldi. Vediamo insieme i 5 momenti più divertenti di Rachel Green durante tutti i 236 episodi della popolare sitcom:

Il gatto di Rachel

Gli animali domestici dell'infanzia possono essere difficili da sostituire e cercare di riempire il vuoto nella vita (e nel cuore) con un nuovo animale domestico negli anni dell'età adulta può essere eccitante e commovente. È così anche per Rachel quando prende in braccio un nuovo animale domestico che ricorda l'amato gattino che aveva sua nonna quando Rachel era bambina. Ma il fatto è che non è un gatto normale, bensì un "gatto Sfinge di razza, di qualità da esposizione" senza peli. La ragazza decide di adottarlo comunque per una cifra di ben 1.000 dollari per scoprire che non assomiglia per nulla al gatto che conosceva una volta. Questo gatto è cattivo e graffiante e fa impazzire tutti.

Il disgustoso dessert del Ringraziamento

In questo episodio, Rachel si cimenta in cucina e tenta di fare una classica prelibatezza inglese per il Ringraziamento. Tuttavia, il suo sforzo finisce in un disastro quando rovina la ricetta dopo aver aggiunto inconsapevolmente ingredienti non dovuti tra cui manzo, piselli e cipolle. Mentre la maggior parte degli ospiti del Ringraziamento trova il risultato finale assolutamente sgradevole, Joey è l'unico che sembra apprezzare le abilità culinarie di Rachel.

Il videotape

Quando Ross ammette a Joey che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ha visto una ragazza, Joey dà a Ross la chiave del successo. Una storia magica che funziona sempre nel gioco della seduzione. Quando gli amici scoprono che c'è una videocassetta che mostra la notte in cui Rachel e Ross si sono incontrati (e Rachel è rimasta incinta), decidono di guardare l'inizio per vedere chi ha concluso prima. L'intervento di Rachel nel bel mezzo del video e le battute consecutive sono davvero esilaranti.

Quando lascia Ross con un messaggio da ubriaca

Andare avanti non è sempre facile. Trovare una sorta di chiusura può essere la chiave per farlo. Durante un appuntamento, Rachel ha la sua buona dose di vino e viene invitata dall'uomo a chiudere qualsiasi dubbio rimasto in sospeso senza aspettare. Allora la ragazza afferra il telefono di un commensale e lascia il messaggio che cambierà tutto. "E questo, amico mio, è ciò che chiamano chiusura." La scena è stata alquanto esilarante perché poi sappiamo tutti come andò a finire!

Una sposa in fuga

Rachel ha indossato numerosi abiti iconici, ma questa scena è una delle più memorabili. Vestita con un abito da sposa, fradicio fino all'osso dopo essere scappata dal suo matrimonio, si presenta a casa di Monica ed è lì che facciamo la conoscenza del personaggio di Rachel per la prima volta. Indubbiamente questa scena ha dato il tono alla sua volontà di fare di tutto per una risata, il resto è storia.

I protagonisti di Friends, comunque, sono 6 ma vediamo insieme una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion.