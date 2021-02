Friends: le 5 scene più iconiche di sempre con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha raggiunto la fama dopo aver interpretato l'adorabile e impavida Rachel Green nella serie TV di successo degli anni '90 Friends. Sebbene lo spettacolo fosse originariamente concepito per incentrarsi sulla sua migliore amica, Monica Geller (interpretata da Courteney Cox), il pubblico ha adorato il personaggio di Rachel.

Questo successo ha trasformato Rachel Green nel personaggio preferito dal pubblico e la vera protagonista dello spettacolo tanto da essere anche il personaggio che ha intrapreso il viaggio più grande per cambiare la sua vita. Lo spettacolo, che è andato in onda per 10 stagioni dal 1994 al 2004, ha fatto guadagnare alla Aniston diversi riconoscimenti e tanti soldi. Vediamo insieme i migliori 5 momenti di Rachel Green durante tutti i 236 episodi della popolare sitcom:

Come due aragoste (episodio 14, stagione 2): una delle scene più trionfanti della serie è il momento in cui Rachel scopre quanto Ross l'abbia amata sin dai tempi del liceo. Quando il gruppo di amici si riunisce per guardare un nastro del ballo di fine anno di Monica e Rachel, il video manda Ross e Rachel su un ottovolante emotivo mentre i suoi sentimenti per lei vengono inavvertitamente rivelati nel filmato casalingo. Dopo aver visto il nastro, Rachel ha una reazione fenomenale e manda in delirio il pubblico quando si avvicina silenziosamente a Ross e gli dà un bacio appassionato. Un pesce di nome Chandler (episodio 18, stagione 2): in questo episodio Rachel partecipa al matrimonio del suo ex fidanzato Barry con la sua ex migliore amica Mindy dopo essere stata costretta a svolgere il ruolo di damigella. Mentre il testimone è irremovibile nel ridicolizzare Rachel per aver lasciato Barry il giorno del loro matrimonio, lei affronta la folla ostile e difende se stessa e la sua decisione, ma lo fa rubando la scena con una gloriosa performance di "Copacabana". Un bacio fuori luogo (episodio 17, stagione 5): la memorabile intervista di Rachel a Ralph Lauren passerà alla storia di Friends come uno dei momenti più divertenti di Jennifer Aniston. Dopo una serie disastrosa di interviste - in cui prima dà al suo capo un bacio non richiesto a seguito di un malinteso, poi lo accusa di molestie sessuali dopo aver letto completamente male il suo gesto - Rachel torna in azienda e cerca di mostrare il meglio di sé come solo lei sa fare. Indovina chi viene a cena (episodio 9, stagione 6): in questo episodio, Rachel si cimenta in cucina e tenta di fare una classica sciocchezza inglese per il Ringraziamento. Tuttavia, il suo sforzo finisce in un disastro quando rovina la ricetta dopo aver aggiunto inconsapevolmente ingredienti non dovuti tra cui manzo, piselli e cipolle. Mentre la maggior parte degli ospiti del Ringraziamento trova il risultato finale assolutamente sgradevole, Joey è l'unico che sembra apprezzare le abilità culinarie di Rachel. La canzone piccante (episodio 7, stagione 9): dopo essersi inizialmente arrabbiata con Ross per aver cantato una canzone inappropriata alla loro bambina per farla ridere, Rachel decide che vedere Emma felice è più importante del suo pregiudizio iniziale. La nuova mamma abbandona le sue inibizioni e inizia a cantare una canzone rap, dando segretamente ad Emma la sua interpretazione di "Baby Got Back".

Non ci resta che attendere il revival di Friends di HBO Max per osservare, si spera, altri momenti divertenti e iconici.