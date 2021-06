Friends, le 5 scene con Ross più spassose di sempre

Non c'è personaggio di Friends più divisivo di Ross anche a distanza di quasi 30 anni dalla prima messa in onda dello spettacolo. Il paleontologo nevrotico è ancora fonte di un dibattito infinito, oggetto di pezzi di riflessione che sollevano la domanda: Ross Geller è il personaggio più simpatico o il peggiore di Friends?

Per rispondere a questa domanda entra in gioco la soggettività, ma ciò che è oggettivo è il divertimento che il personaggio ha portato alla serie. Cerchiamo di scoprire insieme, quindi, quali sono stati i momenti più divertenti di Ross.

The One With the Cop (stagione 5 episodio 16)

L'unica battuta di Ross leggermente più famosa di "Eravamo in pausa!" è "Pivot". Divorziato di recente e cercando di rimettere in sesto la sua vita, Ross si trasferisce in un nuovo appartamento (naturalmente di fronte a quello di Monica). Lui e Rachel vanno al negozio di mobili per prendere un nuovo divano, dove si rifiuta di pagare una tassa di consegna troppo cara e si vanta con il venditore che lui e Rachel hanno fatto sesso 298 volte quando sono usciti insieme. Reclutano Chandler per aiutarli a salire una rampa di scale, lottando per adattarlo mentre Ross grida "Pivot!" ripetutamente inutilmente. Distrutto a metà, riporta il divano al negozio e, con una classica mossa di Ross, chiede un rimborso. Gli viene negato, ma accetta felicemente 4 dollari di credito in negozio.

The One With Ross' Teeth (stagione 6 episodio 8)

Ross farebbe di tutto per amore, che si tratti di uscire con una donna che vive in modo scomodo a Poughkeepsie o di pomiciare in un appartamento sporco su un divano pieno di salumi e un criceto domestico. Quindi, quando Monica gli organizza un appuntamento con la sua collega Hillary, si sbianca i denti, facendo il possibile lasciando il collutorio gel "un po' più a lungo", ovvero un'intera giornata. Nasconde meglio che può le sue perle fluorescenti, coprendole con un pezzo di pane durante la cena mentre parla della sua educazione. Quando Hillary suggerisce di mettersi a proprio agio e spegnere le luci, i denti di Ross si illuminano al buio, sconvolgendola notevolmente.

The One With Ross' Sandwich (stagione 5 episodio 9)

Questo episodio presenta un serio dilemma: qualcuno al lavoro ha mangiato il panino di Ross. Sull'orlo del divorzio da Emily e recentemente sfrattato dal suo dipartimento, il panino avanzato del Ringraziamento era l'unico barlume di speranza che aveva ma all'improvviso non c'è più. Phoebe, che ha trascorso la sua giovinezza vivendo nelle squallide strade di Manhattan, lo aiuta a scrivere una nota offensiva per scongiurare eventuali futuri ladri, portando i suoi colleghi a soprannominarlo Mental Geller. Quando il suo capo confessa di essere stato lui a mangiare il panino - e che ne ha buttato via la maggior parte - Ross perde il controllo in una delle scene più divertenti di sempre.

The One With all the Resolutions (stagione 5 episodio 11)

In attesa che il suo divorzio da Emily sia finalizzato e in un anno sabbatico dal lavoro dopo il crollo avuto con il furto del panino, Ross si avvicina all'anno 1999 con una semplice risoluzione: essere felice. Nel tentativo di provare cose nuove, acquista insolitamente un paio di pantaloni di pelle per il suo appuntamento con una donna dallo sfortunato nome di Elizabeth Hornswoggle. Si rannicchiano sul suo divano guardando un film, ma Ross non sopporto l'abbigliamento e suda vistosamente. Corre in bagno per tirarsi giù i pantaloni, solo per rendersi conto che non può rimetterseli. Inizia a farsi prendere dal panico esilarante, la sua voce si intensifica in un lamento acuto mentre chiama disperatamente Joey e chiede consiglio. Esilarante!

The One Where Ross Is Fine (stagione 10 episodio 1)

L'unica cosa buona che è venuta fuori dalla strana storia d'amore di breve durata tra Joey e Rachel è stata la reazione isterica di Ross. La trama non necessaria è stata tessuta durante l'ottava stagione per ritardare il lieto fine di Ross e Rachel per altre due stagioni. Joey la porta ad un appuntamento platonico e sviluppa lentamente dei sentimenti per lei. Non ricambia fino alla successiva stagione, ma a quel punto Joey sta uscendo con Charlie (Aisha Tyler). Tutto arriva a una svolta alle Barbados, quando Charlie lascia Joey per Ross, permettendo a Rachel di confessare i suoi sentimenti. Ross però esplode in una reazione tanto isterica quanto divertente.

