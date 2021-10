Friends, 5 segreti sulla serie che non conoscevate

Friends è una serie in grado di unire più generazioni davanti allo stesso schermo. La sitcom creata da Marta Kauffman e David Crane ha raccolto un grande successo, che la porta ancora oggi ad essere una delle più apprezzate tra il pubblico di tutte le età. Molto chiacchierata negli anni, Friends nasconde ancora delle curiosità: eccone 5.

Alcune di queste state svelate durante la reunion, mentre altre erano già state raccontate nel tempo.

Il nome di Friends

Inizialmente la serie non si sarebbe dovuta chiamare Friends. A svelarlo sono stati i creatori nel corso della reunion, durante la quale hanno raccontato di aver pensato a diverse opzioni prima: Six of One, Across the Hall e infine Friends Like Us. Proprio da questo decisero di partire, togliendo il "like us" e lasciando semplicemente la parola Friends.

Courteney Cox e i suoi problemi di memoria

Sempre durante lo speciale gli attori hanno rivelato una cosa molto divertente. Sembra che Courteney Cox avesse qualche problema a ricordare le battute. L'attrice era dunque solita nascondere un copione in ogni luogo possibile: nel lavello, tra le mele del tavolo ecc. Un giorno Matthew LeBlanc, interprete di Joey, le ha fatto uno scherzo, cancellando tutte le battute che si era segnata prima di un monologo importante. Imperdonabile!

Tra l'altro proprio Courteney Cox è stata recentemente nominata agli Emmy!

Apparizioni speciali

Di attori famosi ne sono passati tanti per il set della sitcom. Ricordiamo ad esempio Bruce Willis che ebbe una paga d'eccezione per apparire in Friends. Ma ciò che colpisce è in particolare un tris: Dan Castellaneta, che interpretava il custode dello zoo, Hank Azaria, che è lo scienziato David, e Harry Shearer ovvero il dottor Baldharar. I tre pare che fossero tutti doppiatori dei Simpson. Infatti il primo doppiava Homer, Azaria era la voce di Boe e Apu e Shearer era invece Signor Burns e Smithers.

Ross e Marcel

Sembra che l'affetto di David Schwimmer per Marcel non fosse esattamente quello che vedevamo sullo schermo. L'attore ha infatti dichiarato di aver odiato girare le scene con la scimmietta, dicendo che trovava estremamente fastidioso quando l'addestratore le faceva mangiare larve vive mentre era sulla sua spalla!

La serie TV di Joey

Nella sitcom Joey è in una soap chiamata I giorni della nostra vita, e interpreta il dottor Drake Ramoray. Il padre di Jennifer Aniston, John, interpretava nella realtà un personaggio in una soap omonima: era infatti il dottor Victor Kiriakis. Dunque sembra che proprio questa sia stata la fonte di ispirazione per la serie del personaggio di Joey!