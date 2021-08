Friends: 5 storie che i fan vorrebbero vedere eliminate dalla serie

Quando una sitcom viene pubblicata per molto tempo, come accaduto con Friends, c'è una linea sottile tra rendere felici i fan con storie potenzialmente funzionati e provare qualcosa di nuovo e innovativo. Mentre alcune storie hanno funzionato bene, altre hanno incontrato una certa resistenza.

Sebbene le opinioni siano sempre soggettive, molte persone che amano Friends tendono ad essere d'accordo su quali sono le trame che vorrebbero vedere cancellate dalla serie. Ecco le 5 più odiate:

Joey che parla il francese

Sebbene Joey fosse un'icona comica su Friends, agli utenti non è piaciuta la scena in cui impara il francese trovando la parte comica peggiore di sempre. La maggior parte degli spettatori è concorde con l'idea che Joey, di solito, è un personaggio esilarante, ma in questo caso non sono nemmeno riusciti a divertirsi o a trovare interessanti le scene in cui parla francese.

La relazione di Joey e Rachel

Mettere insieme Joey e Rachel è stata una delle decisioni più stravaganti nella storia di Friends. Secondo alcuni utenti, però, Joey e Rachel hanno una delle peggiori trame della popolare sitcom. Molti fan di Friends ritengono che la relazione tra Rachel e Joey sia semplicemente una cattiva idea e addirittura c'è qualcosa di imbarazzante nel vedere questi due personaggi uscire insieme.

Il trasferimento di Chandler a Tulsa

Per molti spettatori, non è stato divertente guardare Chandler e Monica vivere separati l'uno dall'altro. Il fan si sono lamentati perché l'intera stagione 9 era già molto debole a causa della relazione tra Joey e Rachel, ci mancava solo la separazione tra Chandler e Monica.

Il matrimonio di Ross ed Emily

Emily è uno dei personaggi meno popolari mai apparsi in Friends e considerando che molti spettatori non aspettavano altro che vedere Ross e Rachel insieme, non hanno per nulla gradito la presenza di Emily. È difficile vedere Ross impegnarsi con qualcun altro e quando pronuncia "Rachel" durante la sua cerimonia di matrimonio, ha dimostrato a tutti gli spettatori che quella storia con Emily era solo un modo per allungare il brodo.

Rachel e sua sorella Jill insieme

È proprio in questo caso che la rabbia odiosa di Rachel ha raggiunto il massimo storico e agli spettatori non è piaciuto per nulla. L'episodio della sesta stagione "Una visita inattesa" è divertente poiché Reese Witherspoon interpreta Jill. Ma è anche una dura dimostrazione dell'ira di Rachel che non fa onore al personaggio.

Voi siete d'accordo con questi punti di vista? Vi abbiamo recentemente raccontato chi è il personaggio più amato di Friends e qualora aveste un po' di nostalgia dello show, recentemente c'è stata una reunion per ricordare i vecchi tempi di Friends di cui vi abbiamo scritto una recensione.