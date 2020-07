Friends, 9 sitcom da vedere se avete amato la serie

Storie d'amicizia, pene d'amore e problemi quotidiani di un gruppo di sei amici di Manhattan trattati con umorismo e leggerezza. Questa la formula che ci ha fatto innamorare tutti di Ross, Rachel, Chandler, Joey, Phoebe e Monica, ma esistono altre serie capaci di trasmettere le stesse sensazioni di Friends?

La risposta è ovviamente sì, a partire dalla sitcom a cui Friends deve più di tutte: altro grande successo targato NBC, Seinfeld ha infatti anticipato la dinamica del gruppo di amici alle prese con la vita nella Grande Mela tra situazioni assurde e il brillante umorismo di Jerry Seinfeld, con i suoi numeri di stand-up che impreziosiscono soprattuto le prime stagioni.

Tra le serie consigliate da TV Guide in occasione dell'uscita di Friends su HBO Max, che ha già in programma una reunion del Central Perk, rientrano anche Living Single, ambientata a Brooklyn e con protagonista Queen Latifah, Go On, Happy Ending e Coupling. Se avete nostalgia dei protagonisti di Friends, invece, potete sempre recuperare Cougar Town con Courtney Cox (Monica) oppure Episodes con Matt LeBlanc (Joey).

Per quanto riguarda le sitcom dalle atmosfere simili che hanno avuto successo negli ultimi anni, invece, è impossibile non citare How I Met Your Mother, forse la vera erede di Friends nonostante il controverso finale che ha diviso in due il pubblico, e The Big Bang Theory, la quale si è conclusa l'anno scorso dopo ben 12 stagioni.

Voi cosa ne pensate? Avete già visto tutti gli show citati? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai 10 migliori episodi di Friends.