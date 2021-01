Friends è un'allucinazione di Phoebe? La folle teoria che fece arrabbiare Marta Kauffman

Nella storia della televisione sono davvero pochi gli show a non esser stati interessati da almeno una teoria sul genere "é tutto un sogno/un'allucinazione di...". Friends non fa eccezione: un'ipotesi nata sul web alcuni anni fa fece infatti storcere il naso a parecchi fan e addirittura all'autrice stessa della serie!

La teoria in questione parlava di Phoebe: il personaggio di Lisa Kudrow avrebbe infatti continuato a vivere da senzatetto dopo la morte della madre, osservando dalle vetrate del Central Perk Monica, Ross, Rachel, Chandler e Joey e inventando di sana pianta la sua vita con loro, per i quali sarebbe rimasta semplicemente "la tipa strana".

Una storia tristissima che fece arrabbiare non poco la stessa autrice di Friends: "È la cosa più triste che io abbia mai sentito! No, non ne avevo mai sentito parlare... È una teoria orribile! È una follia... Credo che qualcuno abbia bisogno di farsi una vita. Qualcuno ha bisogno di farsi una vita, è tutto ciò che ho da dire" furono le parole di una Marta Kauffman a dir poco scandalizzata.

E voi, da che parte state? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi consigliamo alcune serie da recuperare se avete amato Friends; nell'attesa della reunion, inoltre, ripercorriamo insieme i momenti più belli di Ross e Rachel.