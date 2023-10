Friends, un'altra reunion è possibile? Parla la creatrice Marta Kauffman

Dopo il successo della reunion di Friends avvenuta nel maggio 2021, la produttrice nonché autrice della popolare sit-com statunitense, Martha Kauffman, è stata protagonista di una lunga intervista di Deadline nella quale ha discusso i suoi potenziali progetti futuri, e dove ha commentato anche la possibilità di una nuova reunion con i protagonisti.

Tra i numerosi argomenti di discussione affrontati nel corso dell'intervista, inevitabile la domanda su un'ulteriore reunion di Friends con il coinvolgimento di tutti i protagonisti, come avvenuto nello special realizzato per HBO Max due anni fa. La produttrice, però, sembra aver messo la parola fine a quell'esperienza. "Penso abbiamo già dato tutto con la reunion", ha dichiarato Kauffman.

Ricordiamo che per realizzare lo special sono stati necessari anni e si è dovuto attendere che tutte le star dello show fossero disponibili a tornare, altrimenti non si sarebbe mai verificata.

Per quanto riguarda Grace and Frankie, altra serie prodotta dalla Kauffman, la produttrice non ha parlato di reunion ma le piacerebbe organizzare un party di fine riprese perché "non ne abbiamo mai fatto uno a causa del Covid". Ricordiamo che Grace and Frankie si è conclusa con la Stagione 7 che per l'occasione è stata divisa in due parti.

La Kauffman ha prodotto serie di successo sia per le reti broadcast che in streaming, con modelli di business diversi, e non le dispiacerebbe tornare a entrambi i media.

"Per quanto mi riguarda, mi è piaciuta molto l'esperienza dello streaming, perché il modo in cui lo facevamo allora era che, una volta che ci dicevano che era una cosa seria, passavamo direttamente a fare 13 episodi. È stata un'esperienza completamente nuova, piuttosto che fare un episodio pilota, imparare dall'episodio pilota, fare questo, fare anche quello e poi iniziare con il secondo episodio. Questo è semplicemente diverso, ed è qualcosa che mi è piaciuto molto", ha detto Kauffman.

"Ma devo dire che, d'altra parte, le reti sono interessanti in questo momento. Sono davvero attraenti in questo momento. Stanno iniziando a dimostrare che possono fare di nuovo del lavoro di qualità - non che non l'abbiano fatto a tratti, ma progetti come Abbott Elementary ti fanno dire: 'Oh mio Dio, questo è ciò che mancava alla commedia televisiva'. Tornerei ad occuparmene se venisse fuori qualcosa di valido in quel mondo".