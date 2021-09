Friends, alcuni amati personaggi non dovevano essere nello show: l'assurdo retroscena

Diciassette anni fa, la NBC ha mandato in onda l'episodio finale di Friends. È passato molto tempo dal finale della serie, ma le curiosità e i segreti sono sempre in agguato. Uno tra questi riguarda proprio i personaggi più amati dello show che inizialmente rischiavano di non comparire per nulla.

Durante la recente reunion di Friends, i produttori hanno parlato di quanto sia stato difficile mettere insieme il cast che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. I creatori della serie Marta Kauffman e David Crane hanno scritto il ruolo di Ross con la voce di Schwimmer in mente dopo aver lavorato in precedenza con l'attore, ma quando è arrivato Friends, Schwimmer aveva "abbandonato la televisione da tempo".

Crane ha spiegato che questo capovolgimento di fronte nella carriera dell'attore è arrivata dopo che Schwimmer ha avuto una "miserabile esperienza facendo un altro spettacolo", quindi "hanno dovuto supplicarlo e implorarlo per farlo partecipare". Fortunatamente la richiesta insieme a un buon cesto regalo da parte della Kauffman ha funzionato. Anche Perry poteva essere una potenziale perdita, poiché era legato a un altro spettacolo su uno strano aeroporto alieno in quel momento.

Durante il casting di Joey, inoltre, i produttori hanno avuto difficoltà a trovare un tipo di attore donnaiolo che fosse anche divertente, fino a quando non è arrivato LeBlanc. Sebbene questo abbia portato ad alcuni quasi Joey delusi, Louis Mandylor ha continuato a interpretare il falso gemello identico di Joey in "Lezioni di autodifesa". Per LeBlanc, tuttavia, il provino non era andato benissimo. La sera prima, l'attore era uscito con un amico che gli aveva consigliato di bere per interpretare meglio il personaggio. Durante la notte si era infortunato mentre andava in bagno, quindi al provino si presentò malconcio e in post-sbronza.

