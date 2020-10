Friends e l'amore, ecco le 5 coppie più belle della serie

Friends è uno degli spettacoli più amati, rivisitati e innegabilmente di successo di tutti i tempi. Dalla scrittura alle interpretazioni dei personaggi, ogni cosa è diventata celebre nella cultura pop, anche il romanticismo tra i personaggi.

La serie è disseminata di relazioni, alcune per un episodio singolo, altre che durano per metà della durata dello spettacolo e alcune che si alternano per tutto il tempo. Ecco quali sono secondo noi le relazioni più belle mostrate in Friends:

Monica e Chandler: poche sono le coppie in Friends che sono all'altezza di Monica e Chandler. I due erano migliori amici, sono poi diventati amici con benefici e infine si sono trasformati in solida coppia arrivata al matrimonio. La loro era una storia d'amore da sogno che le persone che vogliono quel tipo di amore e relazione nella vita dovrebbero prendere d'ispirazione. Phoebe e Mike: sono stati i protagonisti della relazione più sottovalutata dello show. La prima volta che i due si sono lasciati, Mike aveva rivelato che non voleva sposarsi di nuovo. Ma quando alla fine supera questa paura, si sposano ma finiscono nuovamente per lasciarsi in uno dei momenti più tristi della serie. Rachel e Ross: una delle relazioni più iconiche nella storia della cultura pop è certamente quella che vede Ross e Rachel. I due hanno avuto molti momenti dubbi e confusi, ma il loro amore è sempre stato evidente. Hanno concluso lo spettacolo insieme, nonostante ci fossero tanti indizi che ipotizzavano una nuova rottura della coppia. Ross e Julie: Julie è stata la prima relazione seria dopo il divorzio con Carol. I due si misero insieme durante un momento di pausa con Rachel. Ovviamente Ross non ha mai perso di vista Rachel e alla fine ha lasciato Julie, ma ciò che ha reso questa relazione un successo è stato il fatto che la loro rottura non è stata troppo dura per nessuno dei due permettendogli di prendere tranquillamente e pacificamente delle strade diverse. Chandler e Janice: sono stati insieme alcune volte, ma non sono mai durati a lungo. Il maggior successo della loro relazione è arrivato nella terza stagione, che si è conclusa con Janice che tradiva Chandler lasciandolo per il suo ex marito. Dopo di che si sono riuniti ancora una volta, con Chandler che fingeva di trasferirsi nello Yemen solo per allontanarsi da lei. Chandler praticamente la odiava, e nel complesso nessuno dei loro momenti romantici insieme ha avuto note positive. La bellezza di questa relazione stava proprio nel divertimento che creava.

Vi lasciamo alle 5 migliori guest star che mai vi sareste immaginati di vedere in Friends. Ecco, inoltre, alcuni dettagli sulla prossima serie reunion di HBO di Friends.