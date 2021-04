Friends, ecco l'appartamento di Monica pronto per la grande reunion!

Quando si pensa a Friends i primi due luoghi a prender forma nella nostra mente sono senza ombra di dubbio l'iconico Central Perk e l'altrettanto amato appartamento newyorkese di Monica Geller e Rachel Green. Ma ci sarà modo di rivedere i due storici scenari nella reunion targata HBO Max?

Se per quanto riguarda il Central Perk non abbiamo ancora notizie sicure, il ritorno dell'appartamento di Monica è invece praticamente certo: a svelarlo è stato lo scenografo della storica sitcom, Greg Grande, che tramite Instagram ha condiviso proprio una foto del riconoscibilissimo set ricostruito esattamente come lo ricordavamo.

"Sssh, sta succedendo qualcosa, ho un deja-vu... È tornato in vita ancora una volta!" scrive Grande a pochi giorni di distanza dall'annuncio della data d'avvio delle riprese di Friends dato da David Schwimmer. Certo, resta da capire in che modo l'indimenticabile appartamento dalle pareti viola tornerà in scena: come tutti ricorderete, Friends si concludeva ormai ben 17 anni fa con il commovente addio dei nostri alla casa luogo di tante avventure. Cosa spingerà Monica, Rachel, Ross, Phoebe, Chandler e Joey a tornare da quelle parti? Lo scopriremo solo tra qualche tempo!

Non solo quella relativa all'appartamento, comunque: in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi ripassiamo insieme alcune delle più importanti questioni che la reunion di Friends sarà chiamata a risolvere.