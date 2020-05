Friends, arriva un libro di ricette sulla serie: prezzo e disponibilità

Anche se la sospirata reunion di Friends è rimandata, come tante altre produzioni, a causa della pandemia di coronavirus, l'attesa dei fan resta palpabile. I collezionisti più accaniti possono intanto pre-ordinare il primo libro ufficiale di ricette ispirate alla serie, che sarà disponibile dal prossimo settembre.

Il volume, a cura della chef Amanda Yee, contiene oltre 90 ricette ispirate ai tanti momenti di condivisione di cibo nelle 10 stagioni di Friends. Si va dagli antipasti alle portate principali, oltre a bevande e dessert. Molti spettatori nostalgici ricorderanno ad esempio i biscotti di Phoebe (ricetta della nonna), le patatine "Just for Joey" (come nell'episodio in cui, a un appuntamento, apprendiamo che Joey non ama condividere il cibo), il "latte da masticare" di Chandler e naturalmente la specialità di Ross, il celebre Moist Maker, il sandwich realizzato con gli avanzi della cena del Ringraziamento.

Il ricettario, di cui si può vedere la copertina in calce alla news, è disponibile in pre-ordine su Amazon al prezzo di 29,99 dollari, con spedizione prevista a partire dal 22 settembre. Chissà se per quella data sarà stato possibile ultimare le riprese dello speciale di Friends, inizialmente previsto per il 27 maggio, in occasione del debutto di HBO Max.

Recentemente Lisa Kudrow ha immaginato cosa avrebbe combinato Phoebe in quarantena, e ha ammesso che, se fosse stata girata oggi, Friends non avrebbe avuto solo protagonisti bianchi.