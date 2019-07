Friends, arriva la pop-up experience in onore dei 25 anni della serie

Heeeey... Come va? Per i fan di Friends, probabilmente meglio, dopo aver saputo che nel quartiere di Manhattan arriverà presto la Pop-up Experience dedicata all'iconico show che debuttava 25 anni fa su NBC.

E proprio per celebrare il 25esimo anniversario dello show, Warner Bros. in collaborazione con Superfly fornirà ai fan della serie l'occasione di sentirsi parte del loro telefilm preferito.

"Lo spazio carico di nostalgia offrirà ai fan l'opportunità di esplorare lo show e catturarne i momenti in foto grazie a una riproduzione del set ricca di oggetti di scena, costumi e tutto ciò che ha segnato i 25 anni dell'iconica serie. Mettevi un tacchino in testa, sbirciate dallo spiocino della porta viola di Monica e Rachel, rilassatevi sulle poltrone reclinabili di Chandler e Joey dopo aver giocato a biliardino, o aiutate Ross a portare il famigerato divano su per le scale. Imparate tutti i trucchetti per le pulizie di Monica con i prodotti di Method Home e circondatevi delle cose preferite di Phoebe prima di recarvi allo spazio dedicato al Central Perk, per farvi una foto sul leggendario divano arancione".

"Sono passati quasi 25 anni dalla premiere di Friends, ma il fascino e l'appeal universale dell'iconica serie continuano a vivere grazie ai fan di ogni età. Così, per celebrare questa pietra miliare dello show [il 25esimo anniversario], siamo entusiasti di dar vita alla Friends Experience per i nostri fan, e per rendere omaggio ai personaggi più amati, ai set più iconici e alle scene più memorabili della serie". ha dichiarato Peter van Roden, Senior Vice President, Global Themed Entertainment, Warner Bros. Consumer Products

Situata nel distretto di SoHo, nel cuore di Manhattan, la pop-up experience verrà inaugurata il 7 di settembre, per poi concludersi il 6 ottobre, e per tutto il periodo resterà aperta sette giorni su sette, dalle 10 di mattina alle 10 di sera. Il primo giorno d'apertura è riservato esclusivamente ai clienti AT&T, che potranno acquistare i biglietti grazie all'AT&T THANKS appreciation program, tramite l'app della compagnia.



I biglietti per la Friends Pop-Up Experience saranno in vendita dal 2 agosto sul sito ufficiale di friends25pop.

Di recente è stata anche resa disponibile una linea d'arredamento a tema Friends da parte dell'azienda Pottery Barn (proprio quella! Phoebe inorridirebbe solo al pensiero!), mentre qualche settimana fa è avvenuta una mini-reunion tra le storiche interpreti di Rachel, Monica e Phoebe (Jennifer Anistron, Courteney Cox e Lisa Kudrow).