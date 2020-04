Friends, arrivano le mascherine ispirate alla mitica sit-com

Purtroppo le mascherine di protezione sono diventate un indumento molto diffuso in questo periodo, ma qualcuno ha studiato un modo per alleggerire l'atmosfera e accontentare i fan di Friends.

Dopo la terrificante mascherina Facehugger, ideata da un'appassionata di Alien, arriva qualcosa di un po' più allegro: come potete vedere nell'immagine in basso, si tratta di una mascherina nera con sopra il logo della serie.

Forse, oltre alla simpatia dei protagonisti e alla brillante sceneggiatura, anche quelle sette lettere separate da dei puntini colorati hanno contribuito, a modo loro, al successo mondiale di Friends. La mascherina è stata prodotta da Hot Topic e viene proposta al pubblico con un prezzo di 14,90 dollari; l'azienda ci tiene a specificare che l'oggetto è pensato per l'utilizzo giornaliero e non è adatto per un uso professionale o medico.

Visto l'amore che i fan continuano ad avere per la sit-com, siamo certi che nei prossimi giorni in molti la utilizzeranno per andare a fare la spesa o nei luoghi in cui è richiesta. Sicuramente Monica sarebbe lieta di indossarla, vista la sua mania per l'ordine, la pulizia e il rispetto delle regole.

Intanto, Jennifer Aniston ha annunciato che verranno regalati dei biglietti per assistere alla reunion di Friends, mentre gli auguri di Pasqua di Matthew Perry ci dimostrano come l'attore, al pari di Chandler , sia sempre in vena di scherzi.