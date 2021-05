Friends, in arrivo un nuovo set LEGO della sit-com in attesa del revival

Per tutti i fan di Friends sta per arrivare un nuovo incredibile set LEGO dedicato allo show è in procinto di tornare con un revival a 17 anni dall'ultima stagione. LEGO aveva già messo in commercio un set dedicato alla famosa serie, ricreando l'ambientazione del Central Perk, il luogo di ritrovo del gruppo dei sei amici.

Tramite i suoi account social, LEGO Group ha pubblicato un'immagine che anticipa l'arrivo del set, i cui si vedono le versioni LEGO di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross nell'appartamento di Monica, location principale (insieme al Central Perk) delle trame della serie.



Il set è intitolato FRIENDS - The Apartments, e dovrebbe includere l'appartamento di Monica e Rachel e quello di Joey e Chandler, incluso il corridoio che divide le due porte.

La ricostruzione è fedelissima, e include anche le luci di scena e altre sette minifigure inedite. Rispetto al set del Central Perk la grandezza è decisamente superiore, così come i dettagli e il numero dei pezzi dai quali è composto, considerando che il set precedente contava 1070 pezzi.



I fan attendono con ansia il revival della serie che riporterà in scena Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Courteney Cox ha annunciato una reunion ricca di sorprese.



Ricordiamo che le riprese della reunion di Friends sono terminate a metà aprile; tra i cameo illustri ci sarà anche quello di Justin Bieber.