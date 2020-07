Friends, in arrivo il puzzle da 500 pezzi dedicato all'iconica serie

Il mondo dei giochi da tavolo e non solo, negli ultimi anni sta prendendo sempre più spunto dai vari franchise di cinema e serie tv. Se un po' di tempo fa vi avevamo annunciato il Monopoly dedicato a Breaking Bad, ora sta per essere messo in vendita uno straordinario puzzle dedicato a Friends.

Si tratta di un puzzle di 500 pezzi che permette ai fan della serie di trascorrere del tempo di qualità con i propri beniamini, tentando di mettere insieme i vari tasselli di una delle famose foto promozionali del cast.

Il gioco che è venduto a 13.99$ sul sito Entertainment Earth è andato a ruba non appena è stato messo in vendita e pare che verrà ristoccato molto presto. Inoltre il sito garantisce anche le spedizioni internazionali, quindi anche tutti gli amanti italiani della serie potranno garantirsene un pezzo.

Non sappiamo con certezza se la notizia di un puzzle dedicato alla serie cult, potrà rasserenare la mente di quanti speravano ardentemente in una reunion targata HBO di Friends in tempi brevi. Purtroppo la pandemia da COVID-19 ha notevolmente ritardato i lavori così come per molte altre produzioni. Secondo Shwimmer la reunion di Friends sarà un'esperienza incredibile, dunque non ci resta che attendere pazienti e speranzosi.