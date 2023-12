Friends, in arrivo una nuova reunion in memoria di Matthew Perry? Gli ultimi rumour

La voglia dei protagonisti di Friends di rinverdire i fasti di quella che resta probabilmente la sitcom più amata di tutti i tempi ha già portato a quella reunion accolta dai fan come un vero e proprio regalo, ma la morte di Matthew Perry potrebbe aver portato gli stessi a chiedersi se non sia già il caso di ripetere l'operazione.

Nei giorni successivi alla conferma delle cause della morte di Matthew Perry, alcune voci hanno infatti preso a parlare di una certa volontà da parte di Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Courteney Cox di dar vita a una nuova reunion pensata e realizzata per omaggiare la memoria dell'amico scomparso.

"Rivedersi solo tutti e 5 è sempre stato nei loro piani, in modo da potersi sentire a proprio agio nel condividere qualunque cosa dovesse passar loro per la testa. Potrebbero ricordare i loro momenti preferiti con Matt e condividere le storie, le risate e le lacrime" sono state le parole dell'insider che ha messo in circolazione il rumour di cui sopra.

Vedremo se la cosa si concretizzerà e se i protagonisti di Friends riterranno opportuno realizzare un qualcosa di improntato unicamente al ricordo del loro rapporto con Matthew Perry e dell'enorme contributo dato dall'attore al successo dello show. In attesa di saperne di più, qui trovate la nostra recensione della reunion di Friends.