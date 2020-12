Friends, in arrivo il ricettario ufficiale ispirato all'amatissima sit-com

Se ancora siete alla ricerca del regalo di Natale perfetto, abbiamo qualcosa che potrebbe fare sicuramente al caso vostro. É infatti da poco in vendita il ricettario ufficiale di Friends che ripropone oltre 70 ricette ispirate alla serie di culto.

Potrete quindi riproporre il classico tacchino di Monica per il giorno del Ringraziamento, i biscotti della nonna di Phoebe, il panino con le polpette di Joey, la zuppa inglese con strati aggiunti di Rachel, passando per le gustose preparazioni di avanzi di Ross. Il volume è in vendita in varie librerie e anche su Amazon alla modica cifra di 23,75 euro e sarà sicuramente molto gradito dai fan della sit-com.

Il ricettario ufficiale di Friends è stato scritto da Amanda Yee ed è uscito negli Stati Uniti lo scorso 22 settembre ed è giunto in Italia alla fine del mese scorso. Contiene una vasta gamma di piatti ispirati al vostra serie preferita che possono adattarsi bene alle capacità di ciascun cuoco, sia che si tratti di principianti o di quelli più esperti. Il ricettario vi seguirà passo dopo passo nella realizzazione della pietanza prescelta e siamo sicuri che farete un figurone con i vostri commensali o forse no, visti i commenti non molto carini che Ross riservava ai piatti di Rachel.

Se anche voi siete dei nostalgici, riviviamo insieme il finale di Friends e date un'occhiata ai regali di Natale perfetti per i fan di Friends.