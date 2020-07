Friends, ascoltate la nuova versione dell'iconica sigla della sit-com

Il compositore della sigla di Friends, Michael Skloff, a venticinque anni dalla creazione dell'iconico motivetto, ha deciso di realizzarne una nuova versione. Ciò è stato fatto principalmente per poter raccogliere fondi in favore di varie associazioni che aiutano quanti sono stati più duramente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

I’ll be there for you dunque non è un semplice modo di dire. Gli amici veri si riconoscono sempre nel momenti del bisogno e di certo Michael Skloff, ha fatto tutto il possibile per aiutare chi poteva in una situazione difficile come quella che tutti noi stiamo vivendo.

"Era un momento estremamente complesso, eravamo tutti bloccati in casa e obbligati al distanziamento sociale. Ciò mi ha provocato non poche difficoltà emotive. Come musicista non potendomi esibire dal vivo, sentivo la necessitò di fare qualcosa e di poter dare conforto a tutte le persone".

Il noto compositore ha poi aggiunto: "Le parole di I'll be there for you mi sembravano perfette per esprimere la mia vicinanza alle persone e attraverso questi concerti online potevo anche raccogliere dei fondi per aiutare chi era più in difficoltà. Ho così creato una versione più lenta della sigla, che sembra molto più introspettiva ed è stata in grado di commuovere chi la ascoltava".

"Quello che sembrava qualcosa di così insignificante è diventata il simbolo della serie", ha detto Skloff. "Come artista, come compositore, performer, non hai idea del tipo di connessione che stai instaurando con le persone. Tutto quello che puoi fare è dare il meglio di te e prendere le migliori decisioni creative e sperare che sia un buon prodotto e che regga. E poi quando succede qualcosa del genere, ti senti come in una magia. Senti di poter fare qualcosa di veramente importante".

In attesa della reunion di Friends targata HBO, riviviamo insieme i 10 episodi migliori di Friends.