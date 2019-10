Friends: un attore non ha preso molto bene la sua uscita di scena

Si torna a parlare della storica serie con protagonisti Courtney Cox, Matthew Perry e gli altri. Dopo il celebre selfie di Jennifer Aniston con il cast di Friends, scopriamo che uno degli interpreti non è rimasto soddisfatto dello show e di come ha trattato il suo personaggio.

Stiamo parlando di Larry Hankin, conosciuto dagli appassionati della serie creata da David Crane e Marta Kauffman, come Mr. Heckles, il vicino che abitava sotto l'appartamento di Rachel e Monica. In un'intervista concessa a Collider Live ricorda di essersi arrabbiato dopo aver saputo che il suo personaggio sarebbe morto: "Dico davvero, quando il mio agente mi ha detto sei nel quinto episodio, anche il sesto sicuramente e avrai un aumento dello stipendio, pensavo che il mio personaggio sarebbe durato molto di più". La convinzione era tale che decise di comprarsi subito casa, rimanendo stupefatto quando i produttori scelsero di far morire Mr. Heckles durante la seconda stagione.

La rabbia dell'attore è stata tale che durante una festa del cast per la messa in onda degli episodi inediti, si è avvicinato ai produttori e ha iniziato ad urlargli contro: "Ho cercato i tre produttori e mi sono subito diretto nella loro direzione. Stavano conversando amabile, solo loro tre, così mi sono avvicinato e gli ho urlato contro, sapete cosa avete fatto? Lo sapete? Avete ucciso il mio personaggio. Marta mi ha subito risposto, Larry ne possiamo parlare un altro giorno? Tutti nella stanza si erano ammutoliti, perché avevo alzato un po' troppo la voce".

