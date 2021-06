Friends, che fine ha fatto l'attore di Paolo? Tutto su Cosimo Fusco

Friends è una sitcom ideata e creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa dal 1994 al 2004 per ben dieci stagioni. La racconta la storia di un gruppo di sei amici che vivono a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani.

La serie ha riscosso così tanto successo che in questi giorni è andata in onda anche una reunion e ha visto la partecipazione di numerose guest star di grande successo. Una di queste era il personaggio di Paolo (tradotto stranamente in Pablo nella versione italiana) e interpretato da Cosimo Fusco, ma che fine ha fatto l'attore?

Innanzitutto cerchiamo di capire chi era Paolo. Era il fidanzato italiano di Rachel della prima stagione e fu presentato per la prima volta in "The One With The Blackout", mentre Rachel sta cercando di trovare il proprietario di un gatto che si è spaventato e ha finito per graffiare Ross. Paolo abitava nello stesso edificio di Rachel e Monica, parlava pochissimo l'inglese e la sua relazione con Rachel iniziò come nient'altro che un'avventura. Per ben 4 puntate ha dovuto fare i conti con la gelosia di Ross, ma alla fine fu colpa di Paolo stesso a far finire la relazione con Rachel: essendo un massaggiatore, durante un massaggio a Phoebe iniziò a provarci e quando la ragazza raccontò all'amica cosa era successo, la loro relazione finì.

Cosimo Massimo Fusco è un attore italiano originario di Matera, in Basilicata, che in giovane età ha studiato tra Los Angeles, Roma (dove risiede tutt'oggi) e Parigi. Durante la sua carriera attoriale ha ricoperto diversi ruoli in serie televisive e film italiani, tedeschi e americani. Le più memorabili sono certamente in Friends e il ruolo del giudice Somaschi nella serie Il bene e il male, ma ce ne sono di altre molto importanti.

Possiamo infatti ricordarlo nei film Rossini! Rossini! di Mario Monicelli, in Fuori in 60 secondi e in Dickens - L'uomo che inventò il Natale, nella serie La piovra 5 - Il cuore del problema, in un episodio di Alias e nell'episodio "Il Rosso è il nuovo nero" della quarta stagione del telefilm The Mentalist. Una delle sue interpretazioni cinematografiche internazionali di più alto livello è stata in Angeli e Demoni di Ron Howard.

Recentemente lo abbiamo osservato nei film Lucania di Gigi Roccati (2018) e Non odiare di Mauro Mancini (2020). Per quanto riguarda i progetti televisivi, invece, gli ultimi di cui ha preso parte sono The Vatican di Ridley Scott (2013) e 1993 di Giuseppe Gagliardi nell'episodio 2x02 (2017).

Per farvi fare due risate vi lasciamo ai meme più divertenti sulla reunion di Friends.