Friends, questa attrice della serie cult viene ricordata come 'gentile, ma non divertente'

Il matrimonio di Ross Geller (David Schwimmer) con la britannica Emily è uno dei passaggi narrativi chiave della sit-com di successo Friends ma il regista James Burrows ha riservato parole poco dolci all'attrice inglese che interpretò il personaggio della seconda moglie di Ross nello show, Helen Baxendale.

Regista televisivo apprezzato ed esperto, con alle spalle serie tv come Cin Cin, Frasier e Will & Grace, Burrows ha diretto anche quindici episodi di Friends tra cui la puntata della quarta stagione nella quale Ross cerca di imparare a giocare a rugby per impressionare la sua ragazza Emily. Non perdetevi la nostra recensione della reunion di Friends, disponibile su Sky.



Nel suo memoir, Burrows ha dichiarato:"Lei (Baxendale) era gentile ma non particolarmente divertente. Schwimmer non aveva nessuno con cui spalleggiare [le battute]. È stato come battere le mani con una mano sola".

Nonostante l'esperienza del set, la trama di Ross ed Emily è una delle più famose di tutta la serie. In un altro estratto del libro Burrows, oggi 82 anni, ha ricordato come i ritmi serrati delle riprese condizionino anche le scelte di casting:"Nelle sitcom e in ogni tipo di commedia romantica, il divertimento è importante tanto quanto l'alchimia. Abbiamo scoperto che ogni nuova ragazza per Ross doveva essere divertente quanto Rachel (Jennifer Aniston). Spesso non è possibile riformulare il cast a causa delle deadline ravvicinate per le riprese o per altre considerazioni logistiche. Non scegli nessuno per fare il fantoccio, a meno che non sia per un episodio. Serve qualcuno che faccia ridere. A volte inizi un arco narrativo e non funziona, quindi devi sbarazzarti di quella persona. [...] È vero anche il contrario; se c'è chimica gli sceneggiatori si mettono al lavoro per trovare un attore un modo per trattenere l'attore".



Nel frattempo, qualche giorno fa è arrivata una stoccata al cast di Friends da una delle sceneggiatrici.