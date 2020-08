Friends, ancora brutte notizie: posticipate di nuovo le riprese della reunion

Sembrano passati secoli da quando venne annunciata la reunion di Friends per HBO Max, eppure sono solo pochi mesi. Nel frattempo, le riprese per lo speciale sarebbero dovute iniziare e anche essersi concluse, ma come sappiamo non è stato così e... Non lo sarà nemmeno questa volta.

A causa della pandemia globale che negli ultimi mesi ha fortemente colpito ogni parte del mondo, e in particolare paesi come Stati Uniti e Brasile, dove sono ancora altissimi i numeri dei contagi e dei decessi dovuti al virus, le produzioni cinematografiche e televisive hanno subito stop, rallentamenti e rinvii di ogni genere, e lo stesso vale per Friends.

Nel caso dello speciale di HBO Max della celebre comedy, le riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso marzo, ma con l'aumentare dei rischi e il fermo produzione, sono poi state posticipate al mese di maggio, rendendo impossibile il completamento dei lavori in tempo per il lancio della piattaforma.

Nel frattempo, è stato comunicato che la produzione avrebbe avuto il via libera una volta che la situazione si fosse calmata, ma la recente situazione preoccupa ancora enormemente, soprattutto visto che la contea di Los Angeles è una delle più colpite dal virus, e la location designata per le riprese sarebbe lo Stage 24 dei Warner Bros. Studios a Burbank.

Così, da quella che sembrava essere la nuova data scelta per la ripartenza, il 17 agosto, si è deciso di posporre nuovamente il tutto a data da destinarsi.

Pare dunque che dovremo aspettare ancora un po' per vedere Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe e Joey di nuovo insieme.