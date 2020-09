Friends, il calendario dell'Avvento dello show è disponibile per il pre-order!

Per quanto triste sia, tocca accettare che agosto è ormai alle spalle: settembre è tornato come ogni anno a riportarci con i piedi per terra, tra lavoro, esami e impegni di ogni tipo. Per molti, però, le prime avvisaglie di autunno significano solo una cosa: il Natale si avvicina e, per i fan di Friends, quest'anno potrebbe essere davvero speciale.

Anche quest'anno è facile prevedere la tradizionale corsa al calendario dell'Avvento più adeguato ai propri gusti: a tal proposito, dunque, coloro che proprio non riescono a staccarsi da Ross, Chandler, Monica, Phoebe, Joey e Rachel potranno farsi (o ricevere, chissà) un graditissimo regalo.

Si tratta del calendario dell'Avvento di Friends: il suo nome è The One with the Surprises, proprio come fosse un episodio del celebre show, e potrà rendere decisamente più piacevole la solita, estenuante attesa per il fatidico 25 dicembre.

Occhio, però: in questo calendario dell'Avvento non troveremo i soliti cioccolatini, bensì immagini, ricordi, ricette e tanto altro ancora che ci riportino in mente i momenti più belli vissuti tra il Central Perk e l'appartamento di Monica (sì, potrebbe esserci anche il famigerato Holiday Armadillo).

Il calendario è attualmente disponibile per il pre-order al prezzo di 17,19 dollari e sarà ufficialmente in vendita dal prossimo 27 ottobre. A proposito di attese, Jennifer Aniston si è detta ottimista per la reunion di Friends; diamo però anche uno sguardo al passato e scopriamo quale personaggio di Friends apparve nello spin-off su Joey.