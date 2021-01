Friends, il cameo di Julia Roberts? Merito di Matthew Perry e della fisica quantistica

Friends non ebbe troppi problemi a trovare grandi star del cinema disposte ad apparire per uno o più episodi: da Bruce Willis a Winona Ryder, le comparsate a tema Hollywood nel corso delle dieci stagioni sono tante e di altissimo livello. Tra le più famose, ovviamente, non possiamo non ricordare quella di Julia Roberts.

Stando a quanto raccontato dai produttori dello show, però, proprio la star di Pretty Woman risultò probabilmente la più difficile da convincere: la missione, però, fu portata a termine grazie alla dedizione di Matthew Perry e alla sua passione per la... Fisica quantistica!

"Non conoscete la storia di come riuscimmo a convincerla? Matthew le chiese di apparire nello show. Lei gli rispose: 'Scrivimi un articolo sulla fisica quantistica e ci sono'. Tutto ciò che so è che Matthew se ne andò, scrisse un articolo sulla fisica quantistica e glielo spedì via fax il giorno dopo" ha raccontato il produttore esecutivo Kevin Bright.

La cosa, come in molti ricorderanno, portò anche ad una breve relazione tra Perry e Roberts: "Potrebbero essersi incontrati prima dell'episodio, ma lei si era interessata a lui anche a distanza, perché lui è così affascinante. Flirtarono parecchio via fax. Lei gli chiedeva cose tipo: 'Perché dovrei decidere di uscire con te?' E tutti noi nella writers room lo aiutavamo a risponderle" ha rivelato Alexa Junge. Flirt a parte, ecco chi era l'attore più pagato nel cast di Friends; vediamo, invece, cosa sappiamo ad oggi sulla reunion di Friends.