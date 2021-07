Friends: il cast è ancora insieme per la festa del 4 luglio, ecco la foto!

Come è accaduto spesso nel corso di tutti questi anni, le star di Friends hanno continuato a frequentarsi anche dopo la conclusione dello show avvenuta nel 2004 con l'ultimo episodio della decima stagione. Il cast ha approfittato specialmente delle festività nazionali e proprio pochi giorni fa, in occasione della festa del 4 luglio, lo ha rifatto.

Nello specifico, Courtney Cox ha postato un'immagine sul suo profilo Instagram che la ritrae in compagnia di Lisa Kudrow e Jennifer Aniston riunite ancora una volta in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, festa dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. A casa di Cortuney Cox c'era anche un altro ospite, come vediamo nella foto successiva, ovvero Laura Dern. Il post pubblicato dall'attrice è arrivato rapidamente a superare i 3 milioni di like ricevendo anche una pioggia di commenti sotto (siamo a quota 14mila circa).

A proposito di Courtney Cox, quello di Monica Geller non è l'unico personaggio cui l'attrice ha fatto ritorno recentemente nella speciale reunion di Friends su HBO Max, ma sappiamo che presto la ritroveremo in Scream 5, intitolato ufficialmente solo Scream, ancora una volta nei panni della fastidiosa reporter d'assalto Gale Weathers.

Poco tempo fa, Cox aveva scritto un messaggio per Wes Craven, compianto regista della saga: "Le riprese di Scream sono appena terminate. Tutto è iniziato 25 anni fa, con la regia dell'amato Wes Craven. Tornando sul set 25 anni dopo non ero sicura di cosa aspettarmi. Quello che ho trovato è stato un nuovo e incredibile cast e due registi di grande talento. Sono sicura che Wes ne sarebbe orgoglioso. Grazie Kev Williamson per aver creato questa splendida realtà".

Tornando a Friends, potete scoprire quali sono i 5 errori più clamorosi presenti nella serie e i problemi di ansia di Matthew Perry all'epoca delle riprese.