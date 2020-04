Friends: il cast si è incontrato su Zoom per programmare la reunion

Avevamo già parlato del posticipo delle riprese della reunion di Friends, secondo varie indiscrezioni il cast starebbe già organizzando l'attesa puntata incontrandosi virtualmente grazie a Zoom, app per videoconferenze.

L'attuale emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha cambiato la vita sociale e lavorativa di tutti, tra i settori che hanno dovuto sospendere le proprie attività troviamo anche quello legato alla serie TV. Il cast di Friends ha quindi dovuto ingegnarsi per non perdere del tutto questi giorni di riprese, in modo tale da ripartire il più velocemente possibile. Secondo varie voci, ad organizzare questi incontri sono stati Courtney Cox e Ben Wilson, che hanno fatto sapere che le prove fatte via internet sono andate molto bene, tanto da poter essere usate come teaser dello show. Vi ricordiamo comunque che si tratta di voci di corridoio, che saranno confermate o smentite nei prossimi giorni.

La conferma che la reunion di Friends non sarà disponibile al lancio di HBO MAX ha fatto subito il giro del web, ma i fan potranno passare il tempo e la quarantena rivedendo le dieci stagioni che compongono la celebre serie, che saranno disponibili nel catalogo del servizio streaming ideato dall'emittente televisiva responsabile di opere di successo quali Game of Thrones e Westworld.