Friends: il cast pubblica una foto per celebrare i 25 anni dalla fine dello show

In occasione del venticinquesimo anniversario della sit-com cult degli anni '90, Friends, che debuttò con il primo episodio il 22 settembre 1994, i membri del cast - tranne Jennifer Aniston e Matthew Perry, che non dispongono di un account - hanno pubblicato su Instagram quello che a tutti gli effetti è sembrato un post tributo coordinato.

"Festeggiamo un giovedì sera di 25 anni fa" hanno scritto nella didascalia della foto Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc, con l'aggiunta di un pensiero personale sul ricordo dello show.

Il ringraziamento si è esteso ai fan dello show, andato in onda per dieci anni e conclusosi nel 2004.

David Schwimmer ha scritto:"Non avremmo potuto farlo senza di voi". Lisa Kudrow si è rivolta ai suoi colleghi:"Saremo anche in posti diversi ma siamo connessi".



E per Matt LeBlanc:"Sembra ieri", con un pizzico di nostalgia. Sia Kudrow che Cox hanno sottolineato la mancanza sui social di Jennifer Aniston attraverso un hashtag a lei dedicato, nonostante lo stesso David Schwimmer non ne sia un accanito fruitore (questo è stato il secondo post pubblicato da quando ha aperto il suo account).

In questi giorni stanno venendo alla luce diverse curiosità sullo show, tra cui una storyline non prevista e una relazione che non era nei piani e che poi in realtà è stata concretizzata, per la gioia dei fan.