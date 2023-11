Friends, Chandler è il secondo personaggio più divertente di tutti i tempi!

Nonostante tutti i problemi che Matthew Perry ha dovuto affrontare quand'era in vita, il relativo personaggio in Friends, Chandler, ha fatto sorridere milioni di spettatori grazie al suo inimitabile umorismo; tuttavia, Chandler viene ricordato come il secondo personaggio più divertente di tutti i tempi... Chi è il primo?

Secondo la classifica del sito web di Ranker, stilata in base ai voti degli utenti, ad aggiudicarsi la medaglia d'oro è Michael Scott, il personaggio di The Office interpretato dal talentuoso Steve Carell.

Manager della sede di Scranton dell'azienda di carta Dunder Miffin, l'uomo non manca di esprimere i propri gesti imbranati, a cui si aggiunge un involontario sessismo e razzismo; senza contare le continue ricerche di attenzioni e affetto, spesso ai limiti del ridicolo. Per la sua interpretazione, Carell ha conseguito addirittura un Golden Globe (a cui si aggiungono le sei nomination agli Emmy Awards).

Chandler Muriel Bing, invece, è il figlio della scrittrice erotica Nora Tyler e della drag queen Charles – a proposito: ecco il ricordo del "padre" di Chandler nei confronti di Matthew Perry. Il suo umorismo è assimilabile a uno scudo psicologico che, nei momenti più difficili, gli permette di andare avanti a colpi di risate; altrettanto centrali nella sua vita sono il rapporto con gli amici, la capacità di auto-parodiarsi e una grande forza di autodeterminazione (a dispetto delle apparenze). Di professione è un'analista contabile per un'importante multinazionale, ma, quando viene inaspettatamente promosso, decide invece di lasciare il suo ruolo per entrare a far parte di un'agenzia pubblicitaria.

