Friends: chi era l'attore più pagato del cast? Ecco le cifre stellari

Friends è stata una tra le sitcom più seguite e amate degli anni '90. Le storie di un gruppo di 6 amici di New York, che a cavallo dei 30 anni, affrontano amori, litigi, situazioni lavorative e familiari a suon di battute, hanno emozionato milioni di spettatori.

Friends è stata una sitcom talmente tanto di successo, che è andata avanti per ben 10 anni e il pubblico ha continuato a crescere a dismisura di generazione in generazione, così come ha continuato a crescere il conto in banca dei 6 protagonisti.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry possono affermare con certezza che devono a Friends tutta la loro fortuna sia economica che della carriera. Vediamo insieme alcuni valori e alla fine dell'articolo scopriamo chi è l'attore più pagato della sitcom.

Quando Friends ha avuto inizio, la maggior parte degli attori era semisconosciuto. Questo aspetto li ha costretti ad "accontentarsi" di solo 22.500 dollari a episodio. Considerando che nella prima stagione ci sono stati un totale di 24 episodi e facendo dei semplici calcoli, ognuno di loro ha intascato un totale di 540mila dollari.

Nella seconda stagione Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry, hanno continuato a percepire un compenso di un poco superiore ai 20mila dollari a episodio. Le cifre non sono mai state confermate, ma per la seconda stagione di Friends, ciascuno si è portato a casa un compenso tra i 500mila e i 900mila dollari.

Dalla stagione 3 in poi c'è stato un salto di compensi incredibile. Gli attori hanno deciso di rinegoziare gli stipendi con i produttori arrivando all'accordo di 75mila dollari a episodio, nella stagione 4 è salito a 85mila dollari a episodio, poi 100mila dollari per ogni episodio nella stagione 5, 125mila dollari per episodio nella stagione 6, fino a raggiungere i 750mila dollari a episodio per le stagioni 7 e 8. Il numero di episodi rimase lo stesso, quindi potete ben capire le enormi cifre che giravano.

Non è ancora finita, perché nelle stagioni 9 e 10 le cose sono andate davvero oltre raggiungendo la cifra record di 1 milione di dollari a episodio, ciò significa che hanno guadagnato 24 milioni di dollari per la stagione 9 e altri 18 milioni di dollari per la stagione 10. Ci teniamo a precisare che è un compenso lordo, perché poi hanno avuto un taglio del 2% per i profitti del sindacato.

In definitiva, quindi, non ci fu mai un vero e proprio attore più pagato, ma è indubbio che è stata proprio Jennifer Aniston ad aver un futuro lavorativo più roseo rispetto agli altri colleghi.

