Friends, ecco chi era davvero il particolare uomo nudo

Dal 2004 a oggi sono passati ben 17 anni e tutti ricorderemo quella data come la fine di Friends, una delle sitcom più amate di sempre. I protagonisti indiscussi Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey e Ross ci hanno accompagnati per dieci stagioni nelle loro indimenticabili avventure.

Oltre a loro, però, ci sono state altre personalità uniche amate dal pubblico e sicuramente ricorderete indistintamente il celebre uomo nudo. Cerchiamo di scoprire chi era in attesa dell'emozionante reunion di Friends in arrivo tra poco.

Facciamo la conoscenza dell'uomo nudo in un episodio della terza stagione intitolato The One With The Giant Poking Device. In questa strana puntata i protagonisti trovano un uomo nudo in fin di vita e pensano che potrebbe essere morto. Joey arriva a costruire un lungo bastone con le bacchette per punzecchiarlo dalla sua finestra. In realtà l'uomo non era morto e sarebbe comparso altre volte tra cui nella quinta puntata di The One Where Everybody Out. Qui Ross sta cercando un appartamento e casualmente lo strano ragazzo nudo si sta anch'egli trasferendo. Cercando di impadronirsi per primo dell’immobile, Ross cerca di disilluderlo, ma riesce a farlo solo dopo essersi spogliato e mangiando muffin sul divano insieme a lui. L’uomo nudo, comunque, viveva nel palazzo di fronte a quello in cui vivevano i protagonisti. In particolare dall’appartamento di Monica si poteva vedere benissimo quello che faceva durante il giorno.

Per anni i fan dell'amata sitcom si sono chiesti chi fosse l'attore interprete di questo particolare personaggio. Ma lo spettatore non ha mai visto il suo volto per intero e inizialmente si è attribuito il suo ruolo a quello del signor Treeger. Ma Michael Hagerty ha dichiarato a proposito:

"Non ho mai interpretato l’uomo nudo l’informazione è molto, molto sbagliata. E detto questo, preferirei essere conosciuto come Mr. Treeger piuttosto che il Brutto Ragazzo Nudo."

Anni dopo la fine della serie, dopo un’indagine accurata, l’Huffington Post ha rivelato che l’uomo che ha interpretato il vicino di casa di Monica si chiama Jon Haugen. Il produttore Todd Stevens ha spiegato che il personaggio è stato interpretato da un attore esterno quindi non c’era traccia del suo vero nome nemmeno nei crediti. Dopo aver scoperto la reale identità, Haugen ha dichiarato:

"Volevano che tutti indovinassero chi ero. C’è solo un brutto ragazzo brutto, amico, e quello ero io. È stato il momento migliore della mia vita. Ero l’uomo nudo!"

In realtà, come era facile immaginare, l'uomo non era integralmente nudo:

"Ero in boxer. All’inizio mi sentivo un po' timido perché avevo circa 500 persone che mi guardavano nel pubblico oltre all’equipaggio e tutto il resto. Ma dopo circa due minuti, ero davvero a mio agio e David Schwimmer era davvero a suo agio. Eravamo solo in boxer e hanno fatto sembrare che fossimo nudi. David mi ha fatto sentire come se fossi suo fratello. Sono stato in molte sit-com TV e Friends era la mia preferita. Tutti erano fantastici. Mi hanno trattato come se fossi una famiglia."

Intanto, per gli amanti della serie è arrivato un nuovo set lego dedicato a Friends.